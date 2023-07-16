ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

تعيش القاهرة الجديدة على وقع حادثة مأساوية، حيث أقدم رجل أعمال يعمل مديراً في شركة بترول خاصة على إطلاق النار على زوجته المقيمة بمنطقة التجمع الخامس، بسبب دعوى نفقة قدمتها الزوجة أمام محكمة الأسرة، وحصلت على حكم بالتمكين من المسكن.





