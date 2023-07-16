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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

صدى البلد

تعيش القاهرة الجديدة على وقع حادثة مأساوية، حيث أقدم رجل أعمال يعمل مديراً في شركة بترول خاصة على إطلاق النار على زوجته المقيمة بمنطقة التجمع الخامس، بسبب دعوى نفقة قدمتها الزوجة أمام محكمة الأسرة، وحصلت على حكم بالتمكين من المسكن.
 


 

إطلاق النار التجمع الخامس محكمة الاسرة زوجته شركة بترول حالة حرجة فيديو رجل أعمال

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