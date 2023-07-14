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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تعلن..

بدء تسليم قطع أراضي المقابر السابق حجزها في سوهاج الجديدة.. الأحد

مقابر المسلمين
مقابر المسلمين

أعلن المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عن بدء تسليم قطع أراضي المقابر للمسلمين يوم الأحد 16/7/2023 وحتى يوم الخميس 17/8/2023، والسابق حجزها بالقرعتين العلنيتين بتاريخ 5/12/2021 و 5/12/2022، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.



وأوضح رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي المقابر للمسلمين من 1 : 30، يوم الأحد 16/7/2023، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 17/7/2023، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 18/7/2023، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 19/7/2023، والقطع من 121 : 150، يوم الإثنين 24/7/2023، والقطع من 151 : 180، يوم الثلاثاء 25/7/2023، والقطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 26/7/2023.



تسليم الأراضي في سوهاج الجديدة

 

وقال رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة:سيتم تسليم قطع الأراضي من 211 : 240، يوم الأحد 30/7/2023، والقطع من 241 : 270، يوم الإثنين 31/7/2023، والقطع من 271 : 300، يوم الثلاثاء 1/8/2023، والقطع من 301 : 330، يوم الأربعاء 2/8/2023، والقطع من 331 : 360، يوم الخميس 3/8/2023، والقطع من 361 : 390، يوم الأحد 6/8/2023، والقطع من 391 : 420، يوم الإثنين 7/8/2023، والقطع من 421 : 450، يوم الثلاثاء 8/8/2023، والقطع من 451 : 480، يوم الأربعاء 9/8/2023، والقطع من 481 : 510، يوم الخميس 10/8/2023، والقطع من 511 : 540، يوم الأحد 13/8/2023، والقطع من 541 : 570، يوم الإثنين 14/8/2023، والقطع من 571 : 600، يوم الثلاثاء 15/8/2023، وتخصيص يومي الأربعاء 16/8/2023 والخميس 17/8/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 

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