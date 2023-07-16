عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قافلة مجانية لـ"الأحايوة غرب" لتنمية الثروة الحيوانية تنظمها كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج

صدى البلد

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلتها البيطرية لقرية الاحايوة غرب بمركز المنشاة، وذلك ضمن سلسلة القوافل البيطرية المجانية التي تنظمها الكلية لمراكز وقري المحافظة الأكثر احتياجًا، وفي إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصري حياة كريمة للتخفيف عن المواطن والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق  رئيس الجامعة أن هذه القوافل التي تتفذها الجامعة لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي، الي جانب زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية، وذلك بقري ومراكز المحافظة الأكثر احتياجاً.

وأشار الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن تنظيم هذه القوافل يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قوافلها المجانية للقري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية.

وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية، والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.

سوهاج تُشارك في فعاليات المؤتمر النوعي الأول لاستعراض جهود الجامعات لتطوير الريف

انتهاء تنفيذ وصلات مياه شرب وصرف صحي لـ500 أسرة في سوهاج

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميد الكلية ان القافلة تضمنت فرق علاجية في مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن).

وتم خلالها مناظرة الحالات المرضية وعددهم (242) حالة في العيادات وصرف العلاج لها, موضحاً ان القافلة تضمنت ايضاً الجانب الوقائي للحيوانات الغير مريضة، وذلك من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة.

كما تم إجراء العمليات الجراحية من قبل الأساتذة المتخصصون وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات، حيث شارك فى القافلة عدد 15 من اعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة بالكلية، وعدد 30 طالب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية كتدريب عملي لتأهليهم لسوق العمل بعد التخرج.

IMG-20230716-WA0025
IMG-20230716-WA0025
IMG-20230716-WA0031
IMG-20230716-WA0031
IMG-20230716-WA0028
IMG-20230716-WA0028
IMG-20230716-WA0022
IMG-20230716-WA0022
IMG-20230716-WA0021
IMG-20230716-WA0021
سوهاج اخبار جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج حياة كريمة المنشاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

إعارة وبيع نهائي| 9 نجوم على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بحضور المحافظ .. حفل فني بمناسبة احتفالات 30 يونيو بثقافة سوهاج|صور

ترشيحاتنا

الملياردير الإماراتي خلف الحبتور: مستوي الفخامة في العلمين الجديدة فوق الوصف

السنة الهجرية وثورة يوليو.. وزارة العمل: الخميس والأحد المقبلان إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

زميل تريزيجيه.. الوداد المغربي يضم صفقة مدوية من أوروبا.. تفاصيل

يذهب إلى تركيا.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

ترامب عن فضيحة الكوكايين بالبيت الأبيض: فليذهبوا إلى الجحيم

120 غرزة.. بلطجية يهاجمون شابا بأسلحة والشوم داخل محل تجاري بالمحلة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ