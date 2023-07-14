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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء تنفيذ وصلات مياه شرب وصرف صحي لـ500 أسرة في سوهاج

مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

انتهت محافظة سوهاج من تنفيذ عدد 575 وصلة مياه شرب وصرف صحي بتكلفة بلغت 2.7 مليون جنيه، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مُضيفًا انه يتم تقسيط قيمة الوصلة على مدة 4 سنوات بدون فوائد بشرط تطابق الشروط على الحالات المستفيدة. وذلك في إطار تنفيذ مشروع "القرض الدوار" بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والذي يهدف إلى تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحي لمنازل المواطنين محدوي الدخل والأولى بالرعاية.

 

وكانت من ضمن الشروط لتنفيذ الوصلات ألا يزيد ارتفاع المنزل عن طابقين والا يتضمن المنزل اى نشاط تجارى والا تزيد مساحة العقار عن 150 متر مع عدم قبول الحالات التي تمتلك اكثر من منزل ولها اشتراك بنفس الاسم.

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محافظة سوهاج

واوضح عبد السلام بكرى مدير ادارة المشاركة المجتمعية انه تم إجراء بحث اجتماعى على الحالات المرشحة للاستفادة من القرض الدوار  لضمان تطابق الشروط المذكورة، كما انه تم توصيل 329 وصلة صرف صحى بقرية الشوكا بمركز طما.

و68 وصلة مياه شرب بقرية حاجر مشطا بمركز طهطا وتوصيل عدد 90 وصلة مياه شرب بقرى اولاد نصير ورافع القصير وونينة الشرقية بمركز سوهاج وعدد 88 وصلة مياه شرب بقرية الكولا بمركز أخميم.

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