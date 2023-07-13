قطار "القاهرة/ أسوان" يدهس عاملًا في سوهاج

انتهت حياة عامل في بداية العقد الثالث من العُمر، أسفل عجلات القطار الروسي "القاهرة/ أسوان"؛ بعد مروره من شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المُشاة، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوھاج يفيد بورود محضرًا من أحوال قسم النقل المواصلات بسوھاج یتضمن ورود إفادة ناظر محطة سكة حدید سوھاج بشأن ما تأشر به من سائق القطار الروسي "القاھرة/ أسوان"، أثناء مروره دائرة القسم.

لاحظ سائق القطار عبور أحد الأشخاص شریط السكة الحدید من مكان غیر مخصص لعبور المُشاة، وأطلق آلة التنبیه عدة مرات ولم یستجیب واصطدم به ولفظ أنفاسه الأخيرة أسفله.

وبالانتقال والفحص تبین وفـ.ـاة المدعو "محمد ع. ع. ع-21 سنة- عامل- ویقیم بناحیة روافع العیساویة دائرة مركز المنشاة، وبسؤال نجل عمومة المتوفي المدعو (حنفي م. ع. ح- 63 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة)، قرر بمضمون ما تقدم، ونفي الشبهة الجنائیة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوھاج التعلیمي، تحت تصرف النيابة العامة، كما تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.