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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غيبوبة سكري تُنهي حياة سبعيني داخل مسكنه وحيدًا في سوهاج

صدى البلد

لفظ مُسن في بداية العقد الثامن من العُمر، أنفاسه الأخيرة؛ إثر إصابته بغيبوبة سكري، داخل مسكنه الذي كان يحيا فيه بمفرده، حيث أبلغ الجيران مركز شرطة سوهاج، بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة التي يقطنها، بناحية المحامدة البحرية دائرة المركز سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة يقطنها مُسن دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین وجود جثـ.ـة المدعو "قدري أ. ي. أ- 70 سنة- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية"، مسجاة على الأرض بصالة شقة مسكنه بالطابق الأول علوي، والتي كان يستأجرها بعقار مكون من أربعة طوابق ملك المدعو "صلاح س. م. ع- 64 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية", كان يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وفي حالة تعفن.

كما تبين عدم وجود ثمة بعثرة بالمنزل وسلامة النوافذ والأبواب، وأفادا كلًا من مالك العقار ونجل شقيق المتوفي المدعو "ممدوح م. أ. ع- 55 سنة- نائب بنك بسوهاج- ويقيم ببندر أخميم"، بمضمون ما تقدم وأضاف الأخير بأن المذكور يقيم بمفرده بالشقة وله تاريخ مرضي "سكر، وضغط"، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة غيبوبة سكري؛ أدت لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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