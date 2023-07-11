القارئ محمد صديق المنشاوي يثير غضب أهالي سوهاج بسبب لافتة| تفاصيل

أثارت لافتة تم وضعها على مدخل مركز المنشاة الغربي جنوب محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، غضب الكثير من أهالي وأبناء المحافظة، حيث تم وضع صورة الشيخ كامل يوسف البهتيمي، على إنها صورة للشيخ محمد صديق المنشاوي.

فيسبوك يشتعل غضبًا

لنرى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يشتعل بالانتقادات التي وجهت إلى مجلس مدينة المنشاة، لوضع هذه اللافتة التي تم اقتراف خطأ فادح بها، حيث اختلط عليهم الأمر واستبدلوا صورة الشيخ محمد صديق المنشاوي بصورة للشيخ كامل يوسف البهتيمي، دون تحري الدقة فيما يتم وضعه على الطرق ومداخل المراكز والقرى، ونشر معلومات خاطئة بين الأهالي والأبناء.

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وجاءت إحدى منشورات فيسبوك، عن هذه اللافتة، بالصفحة الرسمية للشيخ إبراهيم حسن السوهاجى، كاتبًا ما يلي:" إن الشيخ كامل يوسف البهتيمي شرف لأي مكان حل به، لكن لا تصل لدرجة الإلتباس على أهل المنشاة الكرام بأن تكون صورته على أنه فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، بمدخل المنشاة الغربي لذا نرجو من المسؤولين تعديل اللافتة وتحري الدقة في مثل هذه الأمور".

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وناشد "السوهاجي" المسؤولين المعنيين بسرعة تعديل اللافتة وتحري الدقة في مثل هذه الأمور؛ حتى لا يتم تشتيت عقول أهالي القرى والمراكز، في مثل تلك الأمور، كما أنه يجب أن يتم البحث حول الشخصيات التي تعتبر رموزًا وأعلام لمحافظة سوهاج.