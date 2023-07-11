عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القارئ محمد صديق المنشاوي يثير غضب أهالي سوهاج بسبب لافتة| تفاصيل

لافتة مدخل المنشاة
لافتة مدخل المنشاة بسوهاج

أثارت لافتة تم وضعها على مدخل مركز المنشاة الغربي جنوب محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، غضب الكثير من أهالي وأبناء المحافظة، حيث تم وضع صورة الشيخ كامل يوسف البهتيمي، على إنها صورة للشيخ محمد صديق المنشاوي.

توريد 126895.029 طن قمح لصوامع وشون سوهاج

عائلة تُغلق الشارع بـ"العتامنة".. والأهالي تُناشد محافظ سوهاج ومدير الأمن بالتدخل

فيسبوك يشتعل غضبًا

لنرى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يشتعل بالانتقادات التي وجهت إلى مجلس مدينة المنشاة، لوضع هذه اللافتة التي تم اقتراف خطأ فادح بها، حيث اختلط عليهم الأمر واستبدلوا صورة الشيخ محمد صديق المنشاوي بصورة للشيخ كامل يوسف البهتيمي، دون تحري الدقة فيما يتم وضعه على الطرق ومداخل المراكز والقرى، ونشر معلومات خاطئة بين الأهالي والأبناء.

IMG-20230711-WA0002
IMG-20230711-WA0002
IMG-20230711-WA0003
IMG-20230711-WA0003

وجاءت إحدى منشورات فيسبوك، عن هذه اللافتة، بالصفحة الرسمية للشيخ إبراهيم حسن السوهاجى، كاتبًا ما يلي:" إن الشيخ كامل يوسف البهتيمي شرف لأي مكان حل به، لكن لا تصل لدرجة الإلتباس على أهل المنشاة الكرام بأن تكون صورته على أنه فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، بمدخل المنشاة الغربي لذا نرجو من المسؤولين تعديل اللافتة وتحري الدقة في مثل هذه الأمور".

IMG-20230711-WA0001
IMG-20230711-WA0001

وناشد "السوهاجي" المسؤولين المعنيين بسرعة تعديل اللافتة وتحري الدقة في مثل هذه الأمور؛ حتى لا يتم تشتيت عقول أهالي القرى والمراكز، في مثل تلك الأمور، كما أنه يجب أن يتم البحث حول الشخصيات التي تعتبر رموزًا وأعلام لمحافظة سوهاج.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج المنشاة محمد صديق المنشاوي الشيخ كامل يوسف البهتيمي مدخل المنشاة لافته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقابة المهندسين تتحرك لإنقاذ إيمان البحر درويش بعد صورته الموجعة |تفاصيل مهمة

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

بفرمان من كولر.. شوبير يعلن أول العائدين للنادي الأهلي

فرمان حاسم من كولر.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

المالية: 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية سجلت في ضريبة القيمة المضافة

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

موضوعات متعلقة

حبس عشريني تعدى على نجل شقيقه بالأعيرة الخرطوش في سوهاج

ترشيحاتنا

سقوط مروجي الأسلحة عبر "فيس بوك" في قبضة مباحث القاهرة

تقارب روسي - خليجي.. موسكو تعلن دعمها للتطبيع العربي الإيراني

الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل وفرض عقوبات عليها

القبض على شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بالقاهرة

كنا جوزناهم أحسن.. انهيار أولياء أمور طالبات الثانوية العامة بعد امتحان الديناميكا |شاهد

تتعلق بـأوكرانيا.. ستولتنبرج يكشف عن رسائل قمة الناتو اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ