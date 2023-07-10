عائلة تُغلق الشارع بـ"العتامنة".. والأهالي تُناشد محافظ سوهاج ومدير الأمن بالتدخل

استولوا على طريق عمومي..

يستغيث أهالي النجع المستجد بقرية العتامنة دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، بالمسؤولين المعنيين على رأسهم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

وطالبوا بسرعة التدخل لحل الأزمة التي يشهدها النجع بين عائلتي من القرية، حيث أغلق 5 أفراد هم:"محمد. هـ، حسام الدين. م، مصطفى. م، محمد. م، وعارف. م"، شارع عمومي؛ اعتبارًا منهم بأن الشارع خاص بهم ويحق لهم غلقه على منزل أسرتهم ومنزل ابناء عمومتهم.

غلق شارع عمومي على الأهالي

ما جعل سكان الشارع يضطرون إلى الدخول لمنازلهم من طرق أخرى يمرون من خلالها على منازل من يجاوروهم بالنواحي الأخرى، ولجأ الأهالي أكثر من مرة إلى مجلس المدينة ثم تم تحرير أكثر من محضر ضد المشكو في حقهم بمركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

"نزل بتوع الحي أزالوا الاشغالات والحواجز اللي كانوا قافلين بيها الشارع وبعدها مفيش كام يوم رجعوا قفلوا الشارع من كل النواحي وكأن مفيش غيرهم في الشارع فعًلا"، بهذه الكلمات بدأ أحد كبار العائلة المتضررة حديثه مع موقع صدى البلد، "رفض ذكر اسمه"، موضحًا أن هذه العائلة يحبب إليها سيل الد.ماء وأنه يسعى بكافة السُبل إلى حل الأزمة جذريًا بكافة الطرق القانونية المُمكنة.

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وأكد أنه تقدم بشكوى إلى مديرية أمن سوهاج، وعدة شكاوى بمجلس المدينة، كما حرر أكثر من 10 محاضر بمركز شرطة طما منذ شهر ديسمبر الماضي وحتى يوم 4/7/2023، حيث كان آخرهم محضر رقم 4300 لعام 2023 إداري مركز طما.

ويُناشد الأهالي المتضررين بالنجع المستجد بقرية العتامنة دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة جذريًا ووضع حدًا صارمًا لهذه العائلة التي تأخذ حق لا يحق له آخذه.