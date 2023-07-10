حرمته الحياة.. ترعة تخطف روح صغير من أسرته في سوهاج

انتهت حياة صغير في نهاية العقد الأول من العُمر، غرقًا؛ إثر سقوطه في الترعة المواجهة لمنزل أسرته، حيث كان يلهو على حافتها ثم انزلقت قدماه؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بغرق صغير بترعة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو "تميم م. ع. ع- 8 سنوات- تلميذ- ويقيم دائرة المركز"، وأفادت والدته المدعوة "هبه ر. م. ق- 35 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية"، بأنه أثناء لهو نجلها المذكور على حافة الترعة المواجهة للمنزل أختل توازنه وسقط بها؛ ما أدى إلى غرقه ووفاته في الحال، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.