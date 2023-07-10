عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حرمته الحياة.. ترعة تخطف روح صغير من أسرته في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة صغير في نهاية العقد الأول من العُمر، غرقًا؛ إثر سقوطه في الترعة المواجهة لمنزل أسرته، حيث كان يلهو على حافتها ثم انزلقت قدماه؛ ولعدم إجادته السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بغرق صغير بترعة دائرة المركز.

محافظ سوهاج يستقبل وزير التعليم لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

خلال 24 ساعة.. تحرير 122 محضرا تموينيا متنوعا في سوهاج

وبالانتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو "تميم م. ع. ع- 8 سنوات- تلميذ- ويقيم دائرة المركز"، وأفادت والدته المدعوة "هبه ر. م. ق- 35 سنة- ربة منزل- وتقيم بذات الناحية"، بأنه أثناء لهو نجلها المذكور على حافة الترعة المواجهة للمنزل أختل توازنه وسقط بها؛ ما أدى إلى غرقه ووفاته في الحال، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جرجا ترعة غرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

بفرمان كولر.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن ديانج

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

مفاجأة حول خلاف كهربا مع الأهلي

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنى المعامل بكلية الطب البشري

ترشيحاتنا

اتهام خطير من روسيا للولايات المتحدة بشأن جرائم الحرب

القصة الكاملة| مقتل طفل لسرقة توك توك في وضح النهار بمطروح.. فيديو

سعر BMW COMPETITION X DRIVE موديل 2023 في مصر

أخرها الصين وتايوان| إلى أين يسير الاقتصاد العالمي في ظل التغيرات الجيوسياسية؟

مزاد علني للسيارات المخزنة في جمارك مطار القاهرة غدا| الشروط والتفاصيل

دعاء قيام الليل مكتوب ومستجاب.. أدرك بـ10 كلمات أبواب الرزق والمغفرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعملها فورا... 6 فحوصات للتأكد من صحة القلب

طريقة عمل دجاج سويت اند ساور| بمذاق لا يقاوم

برشاقة لافتة| سارة سلامة تثير الجدل في الجيم

اعشاب خارقه تساعد على ضبط السكر فى الدم

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ