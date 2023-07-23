شروط لحماية لاعبي رفع الأثقال من الإصابات والتعرض للاغماءات.. فيديو

‏قال الدكتور مجدي الصباغ رئيس اللجنة الطبية للاتحاد المصري لرفع الأثقال، إنه يجب أن نفرق بين رفع الأثقال كرياضة لها قوانين وضوابط، ورفع الأثقال في الدورات الأولمبية وبطولات العالم وهذه يكون لها ضوابط من حيث الاشتراطات الصحية والمعايير الطبية مثل الكشف الدوري وانتقاء اللاعب بأن يكون خالي من أي عيوب خلقية والكشف الدوري السنوي الذي يتم على جميع اللاعبين والتدريب طبقا لأحمال مقننة علميا ورغم كل هذه المحاذير بيحدث إصابات.

مخاطر رفع الأثقال



‏وتابع مجدي الصباغ خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "يوسف الحسيني"، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية": علميا، يحدث أثناء رفع الثقل ضغط داخل القفص الصدري وبالتالي الأكسجين يبدأ يقل من المخ، وتبدأ تحدث الأغماء وفكرة حبس الأنفاس عند رفع الثقل هذا يقلل من نسبة الأكسجين بالمخ لمدة ثواني، واللاعب ممكن يتحمله، لكن إذا زادت المدة سيحدث إغماء وبالطبع اللاعب الغير مدرب أو الغير جاهز لرفع الثقل ستزيد معه هذه مدة رفع الثقل وذلك سيؤدي للإغماء.