أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عودة محمد شكري للأهلي.. تفاصيل

أعلن اللأعب أحمد حسن عن عودة محمد شكري في الموسم المقبل للأهلي بناء على طلب مارسيل كولر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"الأهلي يقرر عودة محمد شكري في الموسم المقبل بناء على طلب مارسيل كولر".

علق الإعلامي أحمد شوبير على موقف النادي الأهلي من حسم بعض الصفقات القوية مثل أشرف بن شرقي ورمضان صحبي.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: "الاهلي لم يدخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي في الفترة الماضية، وربما هناك محاولة من جانب بعض الوكلاء لتسويق اللاعب".

وأضاف: "نفس الأمر الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع رمضان صبحي، واللاعب عرض امكانية الاعتذار والعودة"