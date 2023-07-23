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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يطرح سؤالا حول مباراة الأهلي وبيراميدز.. شاهد

الأهلي
الأهلي

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالاً  لـ متابعيه قبل مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب مجدي عبد الغني:"توقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري مساء اليوم؟".

 

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إعفاء النادي الأهلي وبيراميدز من ‏قائمة الأندية المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا لموسم 2023-24 في الدور التمهيدي الأول .

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اعفاء نادي الأهلي وبيراميدز من خوض منافسات الدور التمهيدي الأول بجانب 8 أندية أخرى تشارك فى دوري أبطال إفريقيا. 

 

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مضيفه بيراميدز مساء اليوم الأحد في المواجهة المؤجلة من الجولة 28 للدوري المصري على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويحل النادي الأهلي ضيفا على فريق بيراميدز على ملعب استاد الدفاع الجوى فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتذاع مباراة الأهلي وبيراميدز مساء اليوم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت. 

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري للمرة 43 في تاريخه، وسط أجواء احتفالية مميزة باستاد القاهرة الدولي، عقب مباراة حرس الحدود التي انتهت بالتعادل (1-1)، ضمن مؤجلات الجولة 33.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، إسناد مهمة إدارة مبا الأهلي وبيراميدز للحكم محمود ناجي، تامر رشاد ونور سعيد (مساعدين)، صبري إبراهيم (حكم رابع)، عبد العزيز السيد (حكم فيديو)، هاني خيري (مساعد حكم فيديو).

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