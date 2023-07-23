عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد تناول التين الشوكى.. تعرف عليها

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد التين الشوكى والتي من أهمها..

التين الشوكى يعزز الجهاز الهضمى وجهاز المناعة

١- يعد التين الشوكى مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية ومفيدا جدا لمرضى السكري وأمراض القلب وأمراض ضعف المناعة ، وتعتبر فاكهة التين الشوكى مصدرًا جيدًا للألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم ةالمغنيسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب ، ويفضل دائما تناوله قبل وجبة الغذاء بساعة.

٢- يساعد  في تنظيم ضغط الدم ، بينما يعزز الكالسيوم قوة العظام، وفي الوقت نفسه ، فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة لجهاز المناعة ، ويلعب المغنيسيوم أدوارًا في صحة العظام ، وتقلص القلب والعضلات .

٣- يحتوي التين الشوكى أيضًا على حمض الفوليك والريبوفلافين وفيتامين B6 والفوسفور والنحاس، بالإضافة إلى ذلك ، فهو معروف بخصائصه القوية المضادة للأكسدة البوليفينول و الفلافونويد .

٤- يساعد التين الشوكي في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، كما أنه يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم. ويحتوي التين الشوكي على كميات عالية من الألياف الذائبة في الماء، كما أنه يحتوي على البكتين، وتؤثر هذه المكونات على امتصاص الجلوكوز من الأمعاء، كما أنها تساعد على تقليل مستويات سكر الدم.

٥- يعد التين الشوكي منخفضا للغاية في الدهون المشبعة والكوليسترول، ومليئا بالفيتامينات والمعادن؛ ما يجعله مغذيًا وخيارًا جيدًا لخفض الوزن.

٦- من فوائد التين الشوكي أيضًا أنه منخفض السعرات الحرارية؛ حيث يوفر 42 سعرة حرارية فقط،  كما تعمل مضادات الأكسدة في التين الشوكي على تقليل مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الدم،

٧- يساعد التين الشوكي في الحفاظ على صحة الأمعاء والقولون، إذ أنه غنى جدا بالألياف؛ لمساعدة الطعام على المرور عبر الجهاز الهضمي بسهولة، والقضاء على الإمساك والانتفاخ.

٨- مضادات الأكسدة: تكمن فوائد التين الشوكي للقولون في احتوائه على مضادات الأكسدة، مثل البيتالين الذي يعمل على التخلص من الجذور الحرة، وبالتالي تطهير القولون وحمايته. كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، ويساعد في الوقاية من العديد من الأمراض الالتهابية، مثل داء كرون الذي يصيب الأمعاء والقولون.
 

التين الشوكي الوقاية من مرض السكري أمراض ضعف المناعة تناول التين الشوكي تنظيم ضغط الدم فوائد التين الشوكي فاكهة التين الشوكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلعوه سكران وهو في القاهرة.. الفنان كريم عبد الخالق يُبرئ إمام عاشور

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

صورة أثارت الجدل .. كريم عبد الخالق يكشف حقيقة تواجد إمام عاشور في ملهى ليلي

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

بيان عاجل.. رئيسة وزراء إيطاليا تعلن قرارات "قمة روما" للهجرة غير النظامية

موضوعات متعلقة

بالأبيض.. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بجمالها

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بالملح الإنجليزى؟

رفع قضية على والده .. مأساة في حياة الشيف بوراك بسبب مطاعمه

خبيرة تغذية تقدم أطعمة لمرضى السكري

يؤخر ظهور علامات تقدم السن.. ماذا يفعل زيت الترمس المر للبشرة؟

مع ارتفاع درجات الحرارة.. أهمية تناول الماء على الريق

بسعر خرافي.. نانسي عجرم تثير الجدل بفستان قصير

قصير فوق الركبة.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

ترشيحاتنا

أحمد موسي: أيادي تعبث بأمن مصر..ولازم نقف جنب بلدنا

إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن مواصلة الهجوم المضاد

الشناوي ماشي| 3 حراس مرمى يقتربون من عرين الأهلي.. من هم ؟

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

منذ عام 1994.. رئيس أمريكي سابق يتنبأ بوقوع الحرب بين روسيا وأوكرانيا

غدًا منافسات جديدة لمنتخب مصر بثالث أيام بطولة العالم للسلاح بإيطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا..راكبة توثق سلوكا عشوائيا على متن طائرة يثير إزعاج الملايين

فوائد تناول التين الشوكى.. تعرف عليها

به مادة مقوية للرجال.. تعرف على الفوائد الخارقة للبطيخ

هاتف iPhone ينقذ حياة رجل من الموت المحقق في أمريكا..شاهد

فيديو

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

مش هنعيد من الأول .. كواليس مفاوضات سد النهضة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ