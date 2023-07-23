فوائد تناول التين الشوكى.. تعرف عليها

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد التين الشوكى والتي من أهمها..

التين الشوكى يعزز الجهاز الهضمى وجهاز المناعة

١- يعد التين الشوكى مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية ومفيدا جدا لمرضى السكري وأمراض القلب وأمراض ضعف المناعة ، وتعتبر فاكهة التين الشوكى مصدرًا جيدًا للألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم ةالمغنيسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب ، ويفضل دائما تناوله قبل وجبة الغذاء بساعة.

٢- يساعد في تنظيم ضغط الدم ، بينما يعزز الكالسيوم قوة العظام، وفي الوقت نفسه ، فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة لجهاز المناعة ، ويلعب المغنيسيوم أدوارًا في صحة العظام ، وتقلص القلب والعضلات .

٣- يحتوي التين الشوكى أيضًا على حمض الفوليك والريبوفلافين وفيتامين B6 والفوسفور والنحاس، بالإضافة إلى ذلك ، فهو معروف بخصائصه القوية المضادة للأكسدة البوليفينول و الفلافونويد .

٤- يساعد التين الشوكي في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، كما أنه يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم. ويحتوي التين الشوكي على كميات عالية من الألياف الذائبة في الماء، كما أنه يحتوي على البكتين، وتؤثر هذه المكونات على امتصاص الجلوكوز من الأمعاء، كما أنها تساعد على تقليل مستويات سكر الدم.

٥- يعد التين الشوكي منخفضا للغاية في الدهون المشبعة والكوليسترول، ومليئا بالفيتامينات والمعادن؛ ما يجعله مغذيًا وخيارًا جيدًا لخفض الوزن.

٦- من فوائد التين الشوكي أيضًا أنه منخفض السعرات الحرارية؛ حيث يوفر 42 سعرة حرارية فقط، كما تعمل مضادات الأكسدة في التين الشوكي على تقليل مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الدم،

٧- يساعد التين الشوكي في الحفاظ على صحة الأمعاء والقولون، إذ أنه غنى جدا بالألياف؛ لمساعدة الطعام على المرور عبر الجهاز الهضمي بسهولة، والقضاء على الإمساك والانتفاخ.

٨- مضادات الأكسدة: تكمن فوائد التين الشوكي للقولون في احتوائه على مضادات الأكسدة، مثل البيتالين الذي يعمل على التخلص من الجذور الحرة، وبالتالي تطهير القولون وحمايته. كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، ويساعد في الوقاية من العديد من الأمراض الالتهابية، مثل داء كرون الذي يصيب الأمعاء والقولون.

