عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 200 حالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ21

صدى البلد

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات، الجاري تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

تزامنا مع الموجة الحارة.. مصرع 8 أشخاص بينهم شقيقان في مياه بني سويف .. تفاصيل

السيطرة على حريق في منزل بقرية أطواب شمال بني سويف

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة  لأملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم"أمس"إزالة  9 حالات تعد (حالة  على مساحة 41 متر  ولاية الآثار+ 8 حالات على  7قراريط أرض زراعية)، ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 203 حالات تعد منها ( 136 حالة تعد مباني على مساحة 18918 متر+ 67 حالة زراعة على مساحة 3  أفدنة تقريباً ) وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة  الثالثة " 8 يوليو الجاري" وحتى  صباح اليوم الأحد 23من نفس الشهر.

 

جدير بالذكر أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 ، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي، وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر  حتى 28 يوليو الجاري.

الدكتورمحمد هاني غنيم اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة الموجة الـ 21 لإزالة التعديات حافظ جهود لأراضي الزراعية غني فاصيل يونيو الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعفاء من التمهيدي.. قرار عاجل من كاف بشأن مشاركة الزمالك في الكونفدرالية

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

مرتبات شهر يوليو 2023.. اعرف الموعد الجديد للصرف

زيزو يستفسر من أمير توفيق عن تسريب مفاوضات الأهلي.. تفاصيل

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

الكهربا مش هتقطع تاني في الوقت ده| بشرى من الحكومة للمواطنين .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: إزالة 194 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالموجة الـ 21

ترشيحاتنا

55 جنيها| تراجع جديد في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض

بدون القوة الضاربة.. غيابات بالجملة في بيراميدز قبل مواجهة الأهلي اليوم 

أبرزها تجميد العضوية في النقابات المهنية.. تعرف على عقوبات الإرهابيين بالقانون

قتلى ومصابين.. فيضانات مفاجئة تضرب أفغانستان وتقضي على الأخضر واليابس |شاهد

انفوجراف.. جهود مصر لتوطين الصناعات الإلكترونية بشهادة المؤسسات العالمية

وزير النقل ووفد برلماني في جولة تفقدية موسعة بمشروع مونوريل غرب النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقابة الموسيقيين التونسية تمنح أحمد سعد بطاقة شرفية

بحضور معتز التونى.. ظهور مى كساب بطرحة بيضاء في جنازة والدها.. صور

بحضور أحمد فهيم ولقاء سويدان.. انهيار مى كساب فى جنازة والدها.. صور

تحذير من أضرار ماء البحر على البشرة والشعر.. وتأثيرها على الأطفال

فيديو

احذروا المصاعد.. الكهرباء تعلن مواعيد قطع التيار ومدتها خلال اليوم

رغم أزمة حفله فى مصر.. ترافيس سكوت يوجه رسالة لجمهوره

1850 جنيها فقط| أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023

وزن ثقيل جدًا.. لحظة وفاة لاعب كمال أجسام شاب في أندونيسيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ