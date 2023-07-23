تزامنا مع الموجة الحارة.. مصرع 8 أشخاص بينهم شقيقان في مياه بني سويف .. تفاصيل

تزامنا مع الموجة الحارة.. بني سويف تودع 8 من أبنائها غرقا

شقيقان لقيا مصرعهما غرقًا داخل ترعة القصبة في سمسطا

شهدت محافظة بني سويف غرق أكثر من 6 أشخاص في المياه تزامنا مع قدوم الموجة الحارة التي تمر بها البلاد

ففي الحادث الأول والأصعب حين لقي شقيقان مصرعهما غرقًا ، داخل ترعة القصبة بدائرة مركز سمسطا جنوبي غربي محافظة بني سويف وجرى انتشال الجثتين ونقلهما إلى مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شقيقين داخل ترعة القصبة بدائرة مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة.، ووجه بسرعة الوقوف على أسباب الواقعة، وظروفها وملابساتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثتين، ونقلهما إلى ثلاجة الموتى بمستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى جثتين لنادر حسن محمود 17 عامًا، وشقيقه محمد حسن محمود 13 عاما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما لقى طفل مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بمدينة بنى سويف ، أثناء الاستحمام فى مياه النهر ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق طفل، 10 سنوات، بمياه النيل خلف قاعة نادي المهندسين بالكورنيش.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق طفل، 10 سنوات، بمياه النيل خلف قاعة نادي المهندسين بالكورنيش. ونجحت قوات الإنقاذ النهري في مديرية أمن بني سويف، من انتشال جثة طفل يدعى ي.س 10 سنوات غرق في مياه نهر النيل خلف نادي المهندسين،أثناء الاستحمام وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وجرى نقل الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

أما الحادث الثالث فقد عثر أهالي مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، على جثة فتاة غارقة، في بحر يوسف، عقب إبلاغ أسرتها تغيبها عن المنزل.

وتلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بنى سويف إخطارا من اللواء منصور الدغيدى ،مدير المباحث بورود بلاغ لمأمور مركز سمسطا من عدد من الأهالي بعثورهم علي جثة فتاة طافية فى مياه بحر يوسف ،في المنطقة الواقعة بين قريتي دشاشة ودشطوط التابعة لدائرة المركز.

بانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ تم انتشال الجثمان وبالفحص تبين أنه للفتاة إيمان .ر.خ" طالبة ومقيمة قرية دشاشة متغيبة ومبلغ باختفائها. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي سمسطا تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام الاول لنيابات بنى سويف ، وأمر بتكليف المباحث بتحرياتها حول الواقعة وهل هناك شبهة جنائية من عدمه وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

كما تم العثور علي جثة طفل عُثر عليه غريقًا بمياه النيل قرب ورشة سنور بمركز بني سويف، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وعثر أهالي قرية سنور في محافظة بني سويف، على جثة طفل مجهول الهوية طافية بمياه النيل قرب الورشة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها بمعرفة سيارة اسعاف إلى المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

كما تم العثور جثة شاب عُثر عليه غريقًا بمياه ترعة الإبراهيمية بمركز الفشن جنوب المحافظة إلى المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وعثر أهالي مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، على جثة شاب مجهول الهوية طافية بمياه ترعة الإبراهيمية، وجرى انتشال الجثة، ونقلها بمعرفة سيارة اسعاف إلى المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.



تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة الإبراهيمية، والذي وجه باتخاذ الإجراءات نحو انتشالها وإيداعها مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقل إلى مكان الحادث قوات الإنقاذ النهري، حيث تمكنوا بالتعاون مع الأهالي من إنتشال الجثة من مياه ترعة الإبراهيمية، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما انتقل إلى مكان الحادث رجال المباحث، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، لكشف هوية المتوفي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.