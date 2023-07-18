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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدلهانس

صدى البلد

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنبي سويف، مركز الفشن، ضمن برنامجه الميداني لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ،لمتابعة  الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل،وذلك لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .


وتفقد المحافظ مستجدات وسير الأعمال بمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بدلهانس ، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، على مساحة 12  فدانا تقدر بنحو  300 مليون جنيه، حيث استمع المحافظ لعرض موجز عن مكونات المحطة، ومراحل والجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع  الذي يخدم جميع قرى غرب بحر اليوسفي.

ووجه المحافظ مسؤولي الهيئة،باطلاعه أولا بأول عن الموقف التنفيذي ومعدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، وتذليل أية معوقات قد تطرأ على سير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تسريع وتير العمل والالتزام بالتوقيتات المحددة، ومكلفا رئيس المدينة بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروع ،مؤكداً أن ملف الصرف الصحى له أولوية كبيرة في خطة عمل المحافظة، والذي يتم العمل فيها من خلال عدد من البدائل لتوصيل الخدمة للقرى المحرومة، وذلك في إطار توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف ،تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد الخدمة للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية

 

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