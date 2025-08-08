اليوم .. بيراميدز يواجه وادي دجلة في افتتاح مباريات الدوري

يحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة في السادسة من مساء اليوم الجمعة على استاد السلام في إطار افتتاح بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة وادي دجلة في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

ويسعي بيراميدز المتوج ببطولة دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي الي تحقيق الفوز من اجل المنافسة من الجولة الاولى علي لقب بطولة الدوري بعد ان ظل منافسا الاهلي حتي الامتار الاخيرة الموسم الماضي ..

فيما يحاول وادي دجلة العائد لدوري الاضواء والشهرة الظهور بشكلٍ قوي من الجولة الاولي وتقديم مباراة تؤكد احقيته بالتواجد بين الكبار