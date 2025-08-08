تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

يستضيف إستاد هيئة قناة السويس مباراة هامة في افتتاح بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026 بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا



تقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا اليوم فى الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري.

يدخل الزمالك مباراة اليوم برغبة كبيرة فــى تـقـديـم عـــرض مميز بـعـد ميركاتو قـوى لأبناء ميت عقبة، حيث يظهر الفارس الابيض بـ «نيولوك» بقيادة بانيك فيريرا ويخوض ضربة البداية بدوافع كبيرة لتحقيق الفوز الأول فى البطولة، والمنافسة بقوة على اللقب بعد تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية خال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المتوقع أن يخوض فيريرا المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل كالتالي:

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر- محمود حمدي الونش- حسام عبد المجيد- محمود بنتايك.

الوسط: محمد شحاتة- عبدالله السعيد- ناصر ماهر.

الهجوم: شيكو بانزا - عدي الدباغ - أحمد شريف.

فى المقابل، يسعى سيراميكا كليوباترا، تحت قـيـادة مـدربـه على مـاهـر، لتحقيق نتيجة إيجابية أمــام الزمالك والخروج بنقاط المـبـاراة، مستنًدا على الصفقات الجديدة التى أبرمها لتعزيز صفوفه.



لغة الأرقـام تشير إلى تفوق الزمالك فى المواجهات السابقة بين الفريقين، ففى 8 مـبـاريـات جمعت بينهما، لـم يتعرض الزمالك لأى خسارة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادلا فى مباراتين.



وألقى البلجيكى يانيك فيريرا المدير الـفـنـى مـحـاضـرة فنية عـلـى اللاعبين قبل انطلاق مـبـاراة سيراميكا.. وشـرح المدير الفنى خلال المحاضرة العديد من الجوانب الفنية الخاصة بطريقة اللعب، ومـنـح الـاعـبـين الـعـديـد مـن التعليمات لتنفيذها من أجل حصد نقاط المباراة.

وتـحـدث فيريرا مـع اللاعبين عـن بعض الأمور الخاصة بفريق سيراميكا كليوباترا، وطريقة لعب الفريق المنافس مـن أجل الاستعداد للقاء بالشكل الأنسب.