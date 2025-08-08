موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026 وتعد المباراة الأبرز بين الزمالك وسيراميكا كليوبًاترا.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا اليوم فى الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري.

يدخل الزمالك مباراة اليوم برغبة كبيرة فــى تـقـديـم عـــرض مميز بـعـد ميركاتو قـوى لابناء ميت عقبة حيث يظهر الفارس الابيض بـ «نيولوك» بقيادة بانيك فيريرا ويخوض ضربة البداية بدوافع كبيرة لتحقيق الفوز الأول فى البطولة، والمنافسة بقوة على اللقب بعد تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية خال فترة الانتقالات الصيفية.

فى المقابل، يسعى سيراميكا كليوباترا، تحت قـيـادة مـدربـه على مـاهـر، لتحقيق نتيجة إيجابية أمــام الزمالك والخروج بنقاط المـبـاراة، مستنًدا على الصفقات الجديدة التى أبرمها لتعزيز صفوفه.



لغة الأرقـام تشير إلى تفوق الزمالك فى المواجهات السابقة بين الفريقين.. ففى 8 مـبـاريـات جمعت بينهما، لـم يتعرض الزمالك لأى خسارة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادلا فى مباراتين.



وألقى البلجيكى يانيك فيريرا المدير الـفـنـى مـحـاضـرة فنية عـلـى اللاعبين قبل انطلاق مـبـاراة سيراميكا.. وشـرح المدير الفنى خلال المحاضرة العديد من الجوانب الفنية الخاصة بطريقة اللعب، ومـنـح الـاعـبـين الـعـديـد مـن التعليمات لتنفيذها من أجل حصد نقاط المباراة.

وتـحـدث فيريرا مـع اللاعبين عـن بعض الأمور الخاصة بفريق سيراميكا كليوباترا، وطريقة لعب الفريق المنافس مـن أجل الاستعداد للقاء بالشكل الأنسب.