صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

يستضيف استاد هيئة قناة السويس، مباراة هامة في افتتاح بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026 بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا اليوم فى الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري.

يسعى سيراميكا كليوباترا، تحت قـيـادة مـدربـه على مـاهـر، لتحقيق نتيجة إيجابية أمــام الزمالك والخروج بنقاط المـبـاراة، مستنًدا على الصفقات الجديدة التى أبرمها لتعزيز صفوفه.

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع



حراسة المرمى: محمد بسام



الدفاع: كريم الدبيس، رجب نبيل، سعد سمير، خالد عبد الفتاح



الوسط:كريم نيدفيد - عمرو السولية- أحمد بلحاج



الهجوم:صديق أوجولا - فاخري لاكاي- إسلام عيسى

يدخل الزمالك مباراة اليوم برغبة كبيرة فــى تـقـديـم عـــرض مميز بـعـد ميركاتو قـوى لأبناء ميت عقبة.

يظهر الفارس الابيض بـ «نيولوك» بقيادة بانيك فيريرا ويخوض ضربة البداية بدوافع كبيرة لتحقيق الفوز الأول فى البطولة، والمنافسة بقوة على اللقب بعد تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية خال فترة الانتقالات الصيفية.