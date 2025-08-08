التصلب المتعدد.. أعراضه وعوامل الخطر

التصلب المتعدد هو مرض يسبب انهيار الغطاء الواقي للأعصاب، يمكن أن يسبب التصلب المتعدد الخدر والضعف وصعوبة المشي وتغيرات الرؤية وأعراض أخرى.

يعرف أيضا باسم مرض التصلب العصبي المتعدد، في مرض التصلب العصبي المتعدد، يهاجم الجهاز المناعي الغمد الواقي الذي يغطي الألياف العصبية، والمعروفة باسم المايلين، هذا يقطع التواصل بين الدماغ وبقية الجسم، في النهاية، يمكن أن يسبب المرض ضررا دائما للألياف العصبية.

أعراض التصلب المتعدد

تختلف أعراض التصلب المتعدد حسب الشخص، قد تتغير الأعراض على مدار المرض اعتمادا على الألياف العصبية المتأثرة.

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

خدر أو وخز.

أحاسيس الصدمة الكهربائية التي تحدث مع بعض حركات الرقبة، وخاصة ثني الرقبة إلى الأمام. يسمى هذا الإحساس بعلامة Lhermitte.

عدم التنسيق.

مشكلة في المشي أو عدم القدرة على المشي على الإطلاق.

ضعف.

فقدان جزئي أو كلي للرؤية، عادة في عين واحدة في كل مرة. غالبا ما يحدث فقدان البصر مع الألم أثناء حركة العين.

الرؤية المزدوجة.

رؤية ضبابية.

الدوخة والشعور الزائف بأنك أو محيطك تتحرك، المعروف باسم الدوار.

مشكلة في الوظيفة الجنسية والأمعاء والمثانة.

التعب.

خطاب مشوش.

مشاكل في الذاكرة والتفكير وفهم المعلومات.

يتغير المزاج.

يمكن أن تؤدي الزيادات الصغيرة في درجة حرارة الجسم إلى تفاقم أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد مؤقتا. لا تعتبر هذه انتكاسات حقيقية للمرض ولكنها انتكاسات زائفة.









عوامل خطر التصلب المتعدد





تشمل العوامل التي تزيد من خطر التصلب المتعدد ما يلي:

العمر. يمكن أن يحدث مرض التصلب العصبي المتعدد في أي عمر. ومع ذلك، تحدث البداية بشكل شائع بين سن 20 و40 عاما.





الجنس. النساء أكثر عرضة مرتين إلى 3 مرات من الرجال للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد الانتكاسي.





تاريخ العائلة. إذا كان أحد والديك أو إخوتك مصابا بمرض التصلب العصبي المتعدد، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالمرض.





بعض الالتهابات. تم ربط مجموعة متنوعة من الفيروسات بمرض التصلب العصبي المتعدد، بما في ذلك إبشتاين بار. إبشتاين بار هو الفيروس الذي يسبب كريات الدم البيضاء المعدية.





سباق. الأشخاص ذوو البشرة البيضاء، وخاصة أولئك المنحدرين من شمال أوروبا، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد، الأشخاص المنحدرون من أصل آسيوي أو أفريقي أو أمريكي أصلي لديهم أقل خطر. تشير دراسة حديثة إلى أن عدد الشباب السود واللاتينيين المصابين بالتصلب المتعدد قد يكون أكبر مما كان يعتقد سابقا.





المناخ. مرض التصلب العصبي المتعدد أكثر شيوعا في الأماكن ذات المناخ المعتدل، وتشمل هذه كندا وشمال الولايات المتحدة ونيوزيلندا وجنوب شرق أستراليا وأوروبا.





فيتامين د. يرتبط وجود مستويات منخفضة من فيتامين (د) وانخفاض التعرض لأشعة الشمس بزيادة خطر الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد، قد يؤثر شهر ميلادك أيضا على فرص الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد. هذا له علاقة بمستويات التعرض لأشعة الشمس عندما تكون الأم حاملا.





السمنة. الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في مرحلة الطفولة لديهم خطر متزايد للإصابة بالتصلب المتعدد.





بعض أمراض المناعة الذاتية. لديك خطر أعلى قليلا للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد إذا كان لديك حالات المناعة الذاتية الأخرى، قد تشمل هذه أمراض الغدة الدرقية أو فقر الدم الخبيث أو الصدفية أو مرض السكري من النوع الأول أو مرض التهاب الأمعاء.





التدخين. الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بالتصلب المتعدد الانتكاسي من الأشخاص الذين لا يدخنون.





ميكروبيوم الأمعاء. قد يكون لدى الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد ميكروبيوم معوي مختلف عن الأشخاص الذين ليس لديهم مرض التصلب العصبي المتعدد. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم هذه العلاقة.









لا يوجد علاج للتصلب المتعدد. ومع ذلك، هناك علاجات للمساعدة في تسريع الشفاء من الهجمات وتعديل مسار المرض وإدارة الأعراض.





المصدر: mayo clinc