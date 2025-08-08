قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاجر قطع غيار سيارات .. معلومات لا تعرفها عن سيد صادق وأبرز أعماله
بروتوكول تعاون بين النقل والأوقاف لتعزيز الوعي في استخدام الطرق والمواصلات
بريطانيا تدعو دولة الاحتلال لإعادة النظر في قرار السيطرة على غزة بالكامل
بقوة 5.2 ريختر .. زلزال عنيف يضرب روسيا
عواصف مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الطقس
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
دعاء يوم الجمعة مكتوب وقصير.. يزيل الهم ويكشف البلوى
تصل لـ46 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر لأسبوع
سمكة مشوية من السماء تحدث ضجة عالمية.. أغرب حريق في كندا| ما القصة؟
انطلاق بطولة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم الجمعة 8-8-2025 والقنوات الناقلة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.. تفاصيل
أستراليا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.. ويجب وقف القتال في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

التصلب المتعدد.. أعراضه وعوامل الخطر

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
هاجر هانئ

التصلب المتعدد هو مرض يسبب انهيار الغطاء الواقي للأعصاب، يمكن أن يسبب التصلب المتعدد الخدر والضعف وصعوبة المشي وتغيرات الرؤية وأعراض أخرى.

يعرف أيضا باسم مرض التصلب العصبي المتعدد، في مرض التصلب العصبي المتعدد، يهاجم الجهاز المناعي الغمد الواقي الذي يغطي الألياف العصبية، والمعروفة باسم المايلين، هذا يقطع التواصل بين الدماغ وبقية الجسم، في النهاية، يمكن أن يسبب المرض ضررا دائما للألياف العصبية.

أعراض التصلب المتعدد

تختلف أعراض التصلب المتعدد حسب الشخص، قد تتغير الأعراض على مدار المرض اعتمادا على الألياف العصبية المتأثرة.

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

خدر أو وخز.

أحاسيس الصدمة الكهربائية التي تحدث مع بعض حركات الرقبة، وخاصة ثني الرقبة إلى الأمام. يسمى هذا الإحساس بعلامة Lhermitte.

عدم التنسيق.

مشكلة في المشي أو عدم القدرة على المشي على الإطلاق.

ضعف.

فقدان جزئي أو كلي للرؤية، عادة في عين واحدة في كل مرة. غالبا ما يحدث فقدان البصر مع الألم أثناء حركة العين.

الرؤية المزدوجة.

رؤية ضبابية.

الدوخة والشعور الزائف بأنك أو محيطك تتحرك، المعروف باسم الدوار.

مشكلة في الوظيفة الجنسية والأمعاء والمثانة.

التعب.

خطاب مشوش.

مشاكل في الذاكرة والتفكير وفهم المعلومات.

يتغير المزاج.

يمكن أن تؤدي الزيادات الصغيرة في درجة حرارة الجسم إلى تفاقم أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد مؤقتا. لا تعتبر هذه انتكاسات حقيقية للمرض ولكنها انتكاسات زائفة.



 

عوامل خطر التصلب المتعدد


 

تشمل العوامل التي تزيد من خطر التصلب المتعدد ما يلي:

العمر. يمكن أن يحدث مرض التصلب العصبي المتعدد في أي عمر. ومع ذلك، تحدث البداية بشكل شائع بين سن 20 و40 عاما.


 

الجنس. النساء أكثر عرضة مرتين إلى 3 مرات من الرجال للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد الانتكاسي.


 

تاريخ العائلة. إذا كان أحد والديك أو إخوتك مصابا بمرض التصلب العصبي المتعدد، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالمرض.


 

بعض الالتهابات. تم ربط مجموعة متنوعة من الفيروسات بمرض التصلب العصبي المتعدد، بما في ذلك إبشتاين بار. إبشتاين بار هو الفيروس الذي يسبب كريات الدم البيضاء المعدية.


 

سباق. الأشخاص ذوو البشرة البيضاء، وخاصة أولئك المنحدرين من شمال أوروبا، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد، الأشخاص المنحدرون من أصل آسيوي أو أفريقي أو أمريكي أصلي لديهم أقل خطر. تشير دراسة حديثة إلى أن عدد الشباب السود واللاتينيين المصابين بالتصلب المتعدد قد يكون أكبر مما كان يعتقد سابقا.


 

المناخ. مرض التصلب العصبي المتعدد أكثر شيوعا في الأماكن ذات المناخ المعتدل، وتشمل هذه كندا وشمال الولايات المتحدة ونيوزيلندا وجنوب شرق أستراليا وأوروبا.


 

فيتامين د. يرتبط وجود مستويات منخفضة من فيتامين (د) وانخفاض التعرض لأشعة الشمس بزيادة خطر الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد، قد يؤثر شهر ميلادك أيضا على فرص الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد. هذا له علاقة بمستويات التعرض لأشعة الشمس عندما تكون الأم حاملا.


 

السمنة. الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في مرحلة الطفولة لديهم خطر متزايد للإصابة بالتصلب المتعدد.


 

بعض أمراض المناعة الذاتية. لديك خطر أعلى قليلا للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد إذا كان لديك حالات المناعة الذاتية الأخرى، قد تشمل هذه أمراض الغدة الدرقية أو فقر الدم الخبيث أو الصدفية أو مرض السكري من النوع الأول أو مرض التهاب الأمعاء.


 

التدخين. الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بالتصلب المتعدد الانتكاسي من الأشخاص الذين لا يدخنون.


 

ميكروبيوم الأمعاء. قد يكون لدى الأشخاص المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد ميكروبيوم معوي مختلف عن الأشخاص الذين ليس لديهم مرض التصلب العصبي المتعدد. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم هذه العلاقة.


 


 

لا يوجد علاج للتصلب المتعدد. ومع ذلك، هناك علاجات للمساعدة في تسريع الشفاء من الهجمات وتعديل مسار المرض وإدارة الأعراض.


 

المصدر: mayo clinc

التصلب المتعدد مرض التصلب العصبي أعراض التصلب المتعدد أمراض الغدة الدرقية السمنة المفرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

تنسيق المرحلة الثانية كليات التمريض 2025.. شروط القبول والأماكن المتاحة

تنسيق المرحلة الثانية كليات التمريض 2025.. شروط القبول والأماكن المتاحة

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

ارشيفية

السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم

ترشيحاتنا

التصلب المتعدد

التصلب المتعدد.. أعراضه وعوامل الخطر

التين البرشومي

احذر.. الإفراط في تناول التين البرشومي غير محبب لهؤلاء

مشاكل البشرة

نوع خضار غير متوقع.. يعالج مشاكل البشرة والجروح والتجاعيد

بالصور

فستان صيفي .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

حبيبة الملايين.. بعد 23 عاما فولكس فاجن تودع سيارتها الشهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فورد رينجر تسير رغم تغطيتها بـ 1300 رطل من الطين

فورد
فورد
فورد

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد