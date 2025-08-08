قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاجر قطع غيار سيارات .. معلومات لا تعرفها عن سيد صادق وأبرز أعماله
بروتوكول تعاون بين النقل والأوقاف لتعزيز الوعي في استخدام الطرق والمواصلات
بريطانيا تدعو دولة الاحتلال لإعادة النظر في قرار السيطرة على غزة بالكامل
بقوة 5.2 ريختر .. زلزال عنيف يضرب روسيا
عواصف مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الطقس
بخلاف قانون الإيجار القديم 2025.. حالات أخرى تجيز طرد المستأجر فورًا من الشقة
دعاء يوم الجمعة مكتوب وقصير.. يزيل الهم ويكشف البلوى
تصل لـ46 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر لأسبوع
سمكة مشوية من السماء تحدث ضجة عالمية.. أغرب حريق في كندا| ما القصة؟
انطلاق بطولة الدوري المصري.. أبرز مباريات اليوم الجمعة 8-8-2025 والقنوات الناقلة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.. تفاصيل
أستراليا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.. ويجب وقف القتال في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حبيبة الملايين.. بعد 23 عاما فولكس فاجن تودع سيارتها الشهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
عزة عاطف

أفادت تقارير حديثة، استندت إلى مصادر مطلعة لدى مجلة أوتوكار، بأن فولكس فاجن (VW) تخطط لإنهاء إنتاج طراز Touareg المرموق بحلول عام 2026. 

وبالرغم من عدم صدور تأكيد رسمي من الشركة، فإن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع تركز على تبسيط باقة الطرازات وتحقيق أرباح أعلى من خلال موديلات ذات حجم إنتاج أكبر.

خلفية تاريخية طورت طوارق لتكون أيقونة فاخرة

أُطلق طراز طوارق لأول مرة عام 2002 بالتوازي مع "بورشه كايان" ضمن جهود "فرديناند بيش" رئيس مجلس الإدارة آنذاك، لرفع تصنيف فولكس فاجن في فئة السيارات الفاخرة، إلى جانب إطلاق السيدان الفاخر Phaeton. 

وساهم طوارق في تمويل تطوير الأولى من كايان عبر مشاركة المنصة والتكاليف التقنية.

سبب توقف إنتاج فولكس فاجن طوارق

تشير التقارير إلى أن نسبة مبيعات طوارق تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بموديلات SUV ذات الإنتاج الضخم مثل تيجوان، الأكثر مبيعًا عالميًا لفولكس فاجن، وTayron في الأسواق الأوروبية، مما دفع الإدارة للتركيز على الموديل. 

إذا أقرت الشركة القرار رسميًا، فسيتم إيقاف إنتاج طوارق دون توفير بديل مباشر، بينما تركز العلامة على SUV أكثر فعالية من حيث التكلفة مثل Tayron، المعروف في بعض الأسواق بأنه نسخة طويلة من تيغوان مع خيار طولي للمقاعد الثلاثة.

يرجح أن فولكس فاجن ستعيد توجيه عملاء الفئة الفاخرة إلى علامات شقيقة مثل أودي وبورش داخل مجموعة VW. 

أما إذا رغبت العلامة الاستمرار في سوق SUV متعددة المقاعد، فـTayron يقدم خيارًا عمليًا بتكلفة أقل ومساحة داخلية جيدة.

دورة حياة نموذجية انتهت بنجاح

طرحت فولكس فاجن الجيلين الثاني والثالث من طوارق في عامي 2010 و2018 على التوالي، مع تحديثات عام 2023، وهي تتقاسم منصة MLB Evo مع طرازات فاخرة مثل أودي Q7 وQ8، بورش كايان، بنتلي بنتايجا، ولامبورجيني أوروس. 

ومع انتهاء دورة حياة تمتد لنحو 8 سنوات، يبدو أن الوقت مناسب لإنهاء فصل طوارق، بحسب ما يتوافق مع خطوات المصنع لتحويل تركيزه.

فولكس فاجن طوارق فولكس فاجن طوارق سيارات حبيبة الملايين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

تنسيق المرحلة الثانية كليات التمريض 2025.. شروط القبول والأماكن المتاحة

تنسيق المرحلة الثانية كليات التمريض 2025.. شروط القبول والأماكن المتاحة

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

ارشيفية

السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم

ترشيحاتنا

المتهمة وابنتها

التحقيق في إشعال سيدة وابنتها في باب شقة جارهما بالطالبية

سلمي الرحالة

بلاغ ضد سلمى الرحالة لإهانة قيم المجتمع

صحة الشرقية

عاد من الموت.. إنقاذ حياة شاب بعد توقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي وسقوط من علو بالشرقية

بالصور

فستان صيفي .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

حبيبة الملايين.. بعد 23 عاما فولكس فاجن تودع سيارتها الشهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فورد رينجر تسير رغم تغطيتها بـ 1300 رطل من الطين

فورد
فورد
فورد

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد