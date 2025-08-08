حبيبة الملايين.. بعد 23 عاما فولكس فاجن تودع سيارتها الشهيرة

أفادت تقارير حديثة، استندت إلى مصادر مطلعة لدى مجلة أوتوكار، بأن فولكس فاجن (VW) تخطط لإنهاء إنتاج طراز Touareg المرموق بحلول عام 2026.

وبالرغم من عدم صدور تأكيد رسمي من الشركة، فإن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع تركز على تبسيط باقة الطرازات وتحقيق أرباح أعلى من خلال موديلات ذات حجم إنتاج أكبر.

خلفية تاريخية طورت طوارق لتكون أيقونة فاخرة

أُطلق طراز طوارق لأول مرة عام 2002 بالتوازي مع "بورشه كايان" ضمن جهود "فرديناند بيش" رئيس مجلس الإدارة آنذاك، لرفع تصنيف فولكس فاجن في فئة السيارات الفاخرة، إلى جانب إطلاق السيدان الفاخر Phaeton.

وساهم طوارق في تمويل تطوير الأولى من كايان عبر مشاركة المنصة والتكاليف التقنية.

سبب توقف إنتاج فولكس فاجن طوارق

تشير التقارير إلى أن نسبة مبيعات طوارق تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بموديلات SUV ذات الإنتاج الضخم مثل تيجوان، الأكثر مبيعًا عالميًا لفولكس فاجن، وTayron في الأسواق الأوروبية، مما دفع الإدارة للتركيز على الموديل.

إذا أقرت الشركة القرار رسميًا، فسيتم إيقاف إنتاج طوارق دون توفير بديل مباشر، بينما تركز العلامة على SUV أكثر فعالية من حيث التكلفة مثل Tayron، المعروف في بعض الأسواق بأنه نسخة طويلة من تيغوان مع خيار طولي للمقاعد الثلاثة.

يرجح أن فولكس فاجن ستعيد توجيه عملاء الفئة الفاخرة إلى علامات شقيقة مثل أودي وبورش داخل مجموعة VW.

أما إذا رغبت العلامة الاستمرار في سوق SUV متعددة المقاعد، فـTayron يقدم خيارًا عمليًا بتكلفة أقل ومساحة داخلية جيدة.

دورة حياة نموذجية انتهت بنجاح

طرحت فولكس فاجن الجيلين الثاني والثالث من طوارق في عامي 2010 و2018 على التوالي، مع تحديثات عام 2023، وهي تتقاسم منصة MLB Evo مع طرازات فاخرة مثل أودي Q7 وQ8، بورش كايان، بنتلي بنتايجا، ولامبورجيني أوروس.

ومع انتهاء دورة حياة تمتد لنحو 8 سنوات، يبدو أن الوقت مناسب لإنهاء فصل طوارق، بحسب ما يتوافق مع خطوات المصنع لتحويل تركيزه.