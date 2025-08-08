فصل الكهرباء عن 7 مناطق في نجع حمادى بقنا .. المواعيد والأماكن

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال قنا، عن فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق متفرقة بنطاق المدينة، غداً السبت الموافق 9 أغسطس 2025.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن فصل الكهرباء بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية، فى أوقات مختلفة بكل منطقة.

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائي سوف يبدأ فى تمام الساعة السادسة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة صباحاً، عن مناطق" مدرسة التجارة، خلف الطوابين، شارع بورسعيد، الثانوية بنات، ورشة مجلس المدينة، المطحن".

وتابع بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، فيما يتم فصل التيار الكهربائي من الساعة الرابعة صباحاٍ حتى الساعة السابعة صباحاً، عن قرية الحسناوية، نتيجة فصلةالتيار عن مغذى القرية.



وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، الجهات الحكومية والمخابز والمواطنين القاطنين فى المناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال فترة فصل الكهرباء.