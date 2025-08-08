حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص من الأطعمة اللذيذة، ويمكن تناولها كمقبلات مالحة أو تسالي أو محمص محلى حيث يمكن تنويع طرق تقديمها بسبب مذاقها الفريد ولكنها في نفس الوقت غنية بالفوائد الصحية.

ووفقا لما جاء في موقع clevelandclinic

نكشف لكم فوائد الحمص فهو مليء بالعناصر الغذائية، فهو يوفر فوائد صحية متعددة، بما في ذلك:

التحكم في الوزن

الحمص غني بالألياف في الواقع، تُمثل حصة الكوب الواحد وحوالي نصف الكمية اليومية الموصى بها من الألياف للبالغين، كما تقهذا يُعزز الشعور بالشبع وبالتالي تجنب الإفراط في تناول الطعام.

ويمكن أن يُساعد هذا الأشخاص على إنقاص الوزن إذا كانوا يُحاولون ذلك، أو الحفاظ على وزنهم.

منع الإمساك

نظرًا لأن الحمص يحتوي على نسبة عالية من الألياف ، فهو يساعد أيضًا في منع الإمساك والذي له ميزة إضافية تتمثل في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي في أفضل حالاتها.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

الحمص منخفض الصوديوم بطبيعته وخالٍ من الكوليسترول كما أنه مصدر جيد للدهون المتعددة غير المشبعة وتساعد هذه الدهون تحديدًا على التحكم في مستويات الكوليسترول (وخفضها)، مما يقلل بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب .

التحكم في نسبة السكر في الدم

الحمص منخفض في مؤشره الجلايسيمي ، مما يعني أنه طعام لا يُسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم وهذا طعام رائع يُنصح بتناوله إذا كان الشخص يُعاني من صعوبة في تنظيم سكر الدم أو إذا كان الشخص مُصابًا بداء السكري، فهو يُساعد في ضبط سكر الدم.