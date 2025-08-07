قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.44 ريختر يضرب الإمارات قرب البطحاء
تصعيد متعدد الجبهات .. إسرائيل تعترض مسيّرة حوثية وتشن غارات عنيفة شرق غزة
آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
ألمانيا تعيد رسم خريطة اللجوء.. مباحثات مع رواندا وترحيلات مشددة على الحدود
موسكو: تزايد طلبات اللجوء السياسي من أسرى أوكرانيين يرفضون العودة لبلادهم
إسرائيل تهدد بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا حال الاعتراف بـ فلسطين
مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف.. ووزير العمل: تحرير العقد مهم لضمان الأجر العادل والتأمين الطبي والاجتماعي| أخبار التوك شو
ألمانيا .. تأسيس مجلسًا وطنيًا للأمن وتوسيع صلاحيات المستشارية
محمد صلاح السبب في صفقة مانشستر يونايتد الجديدة
السرعة الزائدة تتسبب في مصرع شاب وإصابة آخر أعلى دائري الهرم
شكرا.. أصالة نصري تبدأ حفل مهرجان العلمين الجديدة بوصلة طربية
بالصور

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

المشي
المشي
اسماء محمد

تعد رياضة المشي من أكثر العادات التى تمنح الجسم عدد كبير من الفوائد الصحية والنفسية والذهنية.

نعرض لكم فوائد رياضة المشي للصحة الجسدية والعقلية وذلك وفقا لما ذكره موقع bupa

المشي

فوائد الصحة العقلية والنفسية 

يؤدي ممارسة التمارين الرياضية إلى إفراز هرمونات الشعور بالسعادة، وقد أظهرت الدراسات أنها يمكن أن:

تحسين مزاجك

تقليل التوتر  والقلق 

تحسين الذاكرة وحل المشكلات

يساعدك على النوم بشكل أفضل

زيادة طاقتك

يساعدك على التعامل مع الأوقات الصعبة

تحسين ثقتك بنفسك واحترامك لذاتك

تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب

الضغوط تسسبب في الإصابة بمرض السرطان

الفوائد الصحية والجسدية

إلى جانب تعزيز صحتك النفسية ورفاهيتك، يُفيد المشي صحتك البدنية و على سبيل المثال، يُمكن أن يُساعدك على:

الحفاظ على وزن صحي

حافظ على صحة عضلاتك وعظامك

تحسين لياقة قلبك والأوعية الدموية

الحفاظ على التوازن الجيد

ماذا تعرف عن «المشي الياباني».. نصائح لمعرفة رياضتك المناسبة

كما يمكن أن يقلل من خطر إصابتك ببعض الحالات الصحية، بما في ذلك:

أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم  والسكتة الدماغية

مرض السكري من النوع الثاني

اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس النومي

بعض أنواع السرطان مثل سرطان المثانة وسرطان الثدي

السرطان والشيخوخة

 شروط المشي المفيد

في المملكة المتحدة، يُنصح البالغون بممارسة النشاط البدني يوميًا ويُنصح بممارسة نشاط بدني متوسط الشدة لمدة ساعتين ونصف (150 دقيقة) على الأقل أسبوعيًا ويُمكنك تقسيم هذه المدة إلى جلسات مدتها 10 دقائق أو أكثر وتوزيعها على مدار الأسبوع ويُقصد بالنشاط البدني متوسط الشدة ما يلي:

تنفسك أسرع

معدل ضربات قلبك أسرع

تشعر بالدفء

يمكن اعتبار المشي تمرينًا متوسط الشدة، طالما كان سريعًا (حوالي 80 خطوة في الدقيقة).

المشي يوميًا لمدة عشر دقائق على الأقل يُعزز لياقتك البدنية، وكلما زادت أيام ممارسة المشي، كان ذلك أفضل و مع ذلك تشير دراسة حديثة إلى أن المشي 8000 خطوة سريعة ليوم أو يومين أسبوعيًا يكفي للحصول على بعض الفوائد الصحية للمشي.

المشي رياضة المشي فوائد المشي فوائد المشي النفسية فوائد المشي الصحية

