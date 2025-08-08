قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يتخذ قرارا عاجلا بشأن الاحتياطي الفيدرالي.. وارتفاع أسعار الذهب
500 جنيه دفعة واحدة.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025
مصادر أمريكية: إقالة العديد من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي
آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس
اليوم وبمشاركة 21 ناديا.. انطلاق النسخة 67 للدوري المصري
سعر الدولار اليوم 8-8-2025
غليان في الشارع الإسرائيلي.. ونتنياهو يتهم المحتجين بـ"الأجندات الممولة"
قانون الإيجار القديم الجديد.. فترة انتقالية ومساكن بديلة للفئات غير القادرة
بوتين يفتح باب القمم.. والإمارات مرشحة لاستضافة لقاء ناري مع ترامب
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم
مقـ.تل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة اسرائيلية على مدينة زحلة في لبنان
أخبار العالم

مقـ.تل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين في غارة اسرائيلية على مدينة زحلة في لبنان

أ ش أ

أكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة فى لبنان ، مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين كحصيلة أولية؛ إثر الغارة الإسرائيلية بمسيرة على طريق المصنع فى مدينة زحلة.


وكانت مسيرة إسرائيلية، قد ألقت فى وقت سابق من اليوم، 3 قنابل صوتية على أطراف بلدة الوزانى بقضاء مرجعيون فى محافظة النبطية جنوب لبنان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار فى لبنان؛ والتى دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت "إسرائيل" آلاف الخروقات، والتى خلّفت ما لا يقل عن 216 قتيلاً و508 جرحى.

زحلة لبنان وزارة الصحة اللبنانية غارة اسرائيلية النبطية

