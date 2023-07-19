العثور على جثة طفل مجهول الهوية بمياه النيل في بني سويف

نقلت سيارة اسعاف تابعة لمرفق بني سويف جثة طفل عُثر عليه غريقًا بمياه النيل قرب ورشة سنور بمركز بني سويف، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وعثر أهالي قرية سنور في محافظة بني سويف، على جثة طفل مجهول الهوية طافية بمياه النيل قرب الورشة، وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها بمعرفة سيارة اسعاف إلى المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.



بلاغ بالعثور على جثة طفل طافية بمياه النيل في بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة طفل طافية بمياه النيل قرب ورشة سنور، والذي وجه باتخاذ الإجراءات نحو انتشالها وإيداعها مشرحة أقرب مستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

جهود مكثفة لكشف ملابسات الحادث والتعرف على هوية المتوفي

وانتقل إلى مكان الحادث قوات الإنقاذ النهري، حيث تمكنوا بالتعاون مع الأهالي من انتشال الجثة من مياه النيل، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما انتقل إلى مكان الحادث رجال المباحث، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، لكشف هوية المتوفي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطفل في عمر 10 سنوات، وجاري التعرف على هويته.