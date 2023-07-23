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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: الغباء سبب تكبد المرتزقة الأجانب خسائر كبيرة بأوكرانيا

بوتين
بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يعانون من خسائر كبيرة بسبب غبائهم.

وقال بوتين خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكوفي قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبورج: "بالنسبة للمرتزقة الأجانب، فهم يعانون أيضًا من خسائر كبيرة. بسبب غبائهم. وعلى أية حال، فإن مجتمع الدول التي ترسل حكوماتها أشخاصًا إلى منطقة القتال، يجب أن يعرف مجتمع هذه الدول أيضًا ما يحدث هناك".

وأضاف: "وبالطبع، سنلفت انتباه مجتمعات هذه الدول إلى هذا الأمر حتى يتمكنوا من تقييم تصرفات حكامهم".

وأكد الرئيس الروسي أن الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 26 ألف شخص خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: "عدد قياسي من المعدات والتقنيات الأجنبية دمرت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة".

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