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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعرها أقل من 370 جنيه .. أحدث سماعات إيربودز لشحن يمتد 50 ساعة

سعرها أقل من 370
سعرها أقل من 370 جنيه..أحدث سماعات إيربودز لشح

أعلنت شركة boAt الهندية عن أحدث سماعات  boAt Airdops 161 Pro، وهي سماعات أذن لاسلكية بأسعار معقولة تحت فئة 1000 روبية (أي أقل من 370 جنيه مصري). 

تتميز سماعات boAt Airdops 161 Pro بتصميم داخل الأذن مع ساق وأطراف سيليكون مائلة، وتتميز سماعات الأذن بمقاومة رذاذ الماء والعرق بتصنيف IPX5. يمكن للمستخدمين تنفيذ وظائف مختلفة عن طريق الضغط على الساق.

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فيما يتعلق بالصوت، تم تجهيز سماعات boAt Airdops 161 Pro فهي تأتي مع ميكروفونين مزدوجين وتقنية ENx للحصول على جودة واضحة في المكالمات كما تأتي سماعات الأذن اللاسلكية بوضع انخفاض تأخر 60 مللي ثانية كما تتميز باتصال Bluetooth 5.3 ويمكن توصيله بجهازين في نفس الوقت.

تعمل سماعات boAt Airdops 161 Pro بوحدة بطارية سعتها 380 مللي أمبير في الساعة ويقال إنها توفر 50 ساعة من العمر. يتم دعم كل سماعة أذن بخلية سعتها 35 مللي أمبير في الساعة ويقال إنها توفر 17 ساعة من الاستخدام. تدعم سماعات الأذن الشحن السريع عبر منفذ USB-C.

تبلغ تكلفة سماعات boAt Airdops 161 Pro ثمن 999 روبية وتأتي بألوان الأسود و الأزرق و الأخضر. ستكون متاحة للشراء من موقع العلامة التجارية و Flipkart اعتبارًا من 24 يوليو.
 

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