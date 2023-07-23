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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لازم تبقى ملاك .. إبراهيم فايق يوجه رسالة غامضة

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق

وجه الإعلامي ابراهيم فايق رسالة غامضة لجمهور من خلال حسابه الشخصي تويتر.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي :٠ بيشغل بالي أفكار من نوعية هو ليه الناس لما بتحب حد رياضي أو مغني.. فنان أو اعلامي أو اي شخص مشهور لازم تحوله لشخص مثالي وانه يبقى قدوة؟ وتبتدي تصدر قيودها وأحكامها عليه بحكم طالما بحبك يبقى لازم تبقى ملاك؟! وتبتدي تصدر قيودها واحكامها عليه في كل موقف او نفس، ليه الحب ده مش واقف عند انك حبيت مسيرته حبيت نجاحه والوحش اللي فيه ارميه ومتعملوش ".

‏وتابع :" الفكرة دي عكسها برضه غريب ليه الناس لما تقرر انها متحبش حد.. لأنه مختلف عنهم في افكاره او معندوش قبول المحبة الأول أو أي سبب بتقرر انها تشيطنه ؟!! تحوله لإبليس مابيعملش غير الشر… ليه احكامنا سابقة في تكوين صورة عن الناس ممكن جدا تكون غلط؟!".

واضاف :" ‏مفهوم القدوة بالنسبة لي كمان محتاج مراجعة.. الناس لما تحب تقتدي بحد تقتدي بالكامل مش بالناقص المعيوب، والكامل بلا عيوب هو سيدي وسيدك محمد صلى الله عليه وسلم.. ده قدوتك ومثالك الحقيقي..إنما غير كده انت بتزرع فكرة مش صح.. ".


‏واختتم :" اه معنديش مشكلة انك تقتدي بنجاح حد انما مش بيه شخصيا.معرفش انتوا رأيكم إيه في القصة دي؟ حد كون انطباع وأفكار عنها زي حالاتي ولا لأ؟"

ابراهيم فايق الإعلامي إبراهيم فايق بيراميدز

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