الجمع بين معاشين ابرزها.. مزايا بالجملة لذوي الهمم بعد حملة وزارة التضامن

أيد طلعت عبد القوى ،عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إستعداد وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق حملة المليون بطاقة خدمات متكاملة على مستوى الجمهورية.

مزايا البطاقات المتكاملة لذوي الإعاقة

وقال “عبد القوى” لـ"صدى البلد"، إن بطاقة الخدمات المتكاملة تعتبر من أهم المزايا التي يحصل عليها ذوى الإعاقة، من أبرز المزايا والفوائد لبطاقة الخدمات المتكاملة هي خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة، بالاضافة الى ميزة التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية، فضلا عن الكشف المجانى فى المستشفيات لذوي الإعاقة.



وأشار عضو مجلس النواب الى أن هذه المزايا والفوائد بمجرد خروج البطاقة للنور سوف يحصل عليها ذوي الاعاقة بالاضافة الي الإعفاء الجمركى على الأجهزة التعويضية وميزة الإعفاءات من الضرائب وميزة الدمج فى مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة

تفاصيل حملة المليون بطاقة خدمات متكاملة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق حملة المليون بطاقة خدمات متكاملة على مستوى الجمهورية.

وحول تفاصيل الحملة قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق الوزارة حملة "المليون بطاقة خدمات متكاملة" على مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة، بهدف التيسير على ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج البطاقة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.



وقالت الوزيرة في تصريحات لها إن الوزارة ستسخر كافة إمكاناتها وتتوسع في التعاون مع الشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، حيث من المقرر أن يشارك أكبر عدد من المتطوعين بجانب الرائدات الريفيات في الحملة، حيث سيقومون بالوصول إلى ذوي الإعاقة والقيام نيابة عنهم بتسجيل طلبات حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تسجيل البيانات المطلوبة من كل حالة".

وبشأن المستفيدين من الحملة، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تستهدف في المرحلة الأولى استخراج بطاقات الخدمات لأصحاب ١٢ نوع إعاقة، وهي الأنواع التي تم تحديدها بواسطة المختصين والتي لا تحتاج إلى كشف طبي لتحديد إعاقتها وهي: الشلل الدماغي، الشلل الرباعي ، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، كف البصر، فقد السمع التام، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، الإعاقات الذهنية الشديدة، ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، واضطراب طيف التوحد.