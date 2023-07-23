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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثورة 23 يوليو تتمتع بالحيوية والنقاش حتى اليوم

عمرو خليل عن ثورة 23 يوليو: 71 عامًا لم ترفع الأقلام ولم تجف عنها الصحف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

علق الإعلامي عمرو خليل، على الذكرى الـ 71 على قيام ثورة 23 يوليو سنة 1952 والتي قادها الضباط الأحرار، مؤكدًا أنه رغم مرور 71 لكن لم ترفع ولم تجف الصحف حول تلك الثورة.

وقال عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على سي بي سي، :" إنه رغم مرور هذه السنوات لكن ما زالت الندوات والأبحاث  والدراسات والكتب حول ثورة يوليو وأسباها والدوافع والرئيس الراحل محمد نجيب، وإنجازات الثورة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتحديات التي خاضتها تلك الثورة سواء من الداخل أو الخارج.


وواصل:"رغم هذه السنوات 71 سنة على تلك الثورة، ولكن رغم ذلك لم ترفع الأقلتم ولم تجف الصحف، حيث نجد النقاش بشكل كبير ممن يعتبرون من أصحاب الرأي والخبرة والقلموالفكر، بجانب الشارع العادي في نقاش حيوي لثورة 23 يوليو".

 

وشدد على أن ثورة 23 يوليو تستوجب التوقف أمامها طويلًا، حيث تتمتع بالحيوية والنقاش حتى اليوم رغم كل هذه السنوات.

https://www.youtube.com/live/xiszDGsp4Lg?feature=share
 

ثوره 23 يوليو عمرو خليل 23 يوليو

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