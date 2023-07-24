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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

البلوجر خالد جواد يحذر متابعيه من الزعل عبر إنستجرام.. شاهد

خالد جواد
خالد جواد

حذر البلوجر خالد جواد متابعيه، من الحزن وذلك عبر   حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام
 

وكتب البلوجر خالد جواد عبر حسابه انستجرام:"من ۱۰ ايام حصل مشكلة كده و زعلت جداً و اتضايقت و نمت و آنا حقیقی تعبان من الزعل .. من فضل ربنا اني صحيت تانى يوم الصبح الحمد لله .. بس صحيت نص وشی واقف تماماً ( الجانب الأيسر ) بما فيهم العين ... وده اتسبب في ان عينى مبتقفلش الجفن ولا بتفتحه و ده بسبب تعطيل كلى في العصب الحسي و التهاب حاد فى عصب المخ المسؤال عن تحريك اعصاب الوجه عشان كده دكاترة المخ و الأعصاب ودكاترة الرمد نصحوني اني اغطی عينى عشان القرانية بتضعف و ده هيدخلنا في مشاكل تانية

وتابع انا الحمد لله كويس جداً .. و ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى عشان يفوقنی و یقولى ركز فى امتحانك شوية .. ابتلاء و بياخد وقته مع العلاج و التمارين و الحمد لله انا راضى جداً من اللى حصل كدرس اتعلم منه عدم الزعل ! بفكركم و بفكر نفسى .. ان كل واحد ليه امتحان في الدنيا .. ركز في امتحانك و افرح لنجاحاتك وخطط للحظات وقوعك و اتعلم منها و عدی بيها ملكش دعوة بإمتحان غيرك .. متزعلش منحد ولا على حد ولا حتى تزعل من او على نفسك .. اتبسط و احمد ربنا و اشتغل و اعمل خیر و بر والديك ما استطعت واسعى في الدنيابالخير حد .. تانی ملکش دعوة بإمتحان غيرك .. متخافش على حد .. متشلش هم اسعى فى الخير ما استطعت .. اكنك بالظبط عربيتكواقفة في الصحرا و واحد صاحب كلمك قالك الحقنى انا عربيتي عطلانة تعلالى .. فا تسیب شغلك و همك و مشاكلك عشان تروح تمتحنامتحان غيرك

ركز في امتحانك و سيب الناس تركز فى امتحانها الدنيوي .. مش بقولك تبقى انانی و منحط لا بالعكس اسعى بالخير .. بس متبقاش انتبايظ و تروح تصلح غيرك و تنصحة و تسأل عمل ايه و تنسى نفسك اللى ليها حق عليك و من اهم قواعد الرضا و عدم الإكتئاب هو انكتسامح و تسامح من قلبك لأن الزعل : يعطى الشعور بالقلق أو التململ أو العصبية.. البطء في التفكير أو التحدث أو تعطل حركات الجسم .. الشعور بانعدام القيمة الذاتية أو الذنب أو تركيز التفكير على الإخفاقات السابقة أو إلقاء اللوم على النفس الأشياء خارجة عن إرادتك .. وجود صعوبة في التفكير والتركيز واتخاذ القرارات وتذكر الأشياء .. الخ

ابتلاء اتخاذ القرارات الأعصاب الحزن التمارين الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لبلوجر مشاكل لوجه

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