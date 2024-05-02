الأرصاد الإماراتية تطلق تحذيرات عاجلة بشأن طقس الأيام المقبلة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الإماراتية ، اليوم الخميس، بأن الدولة ستشهد اعتباراً من ليل الأربعاء والخميس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً واحتمال سقوط حبات البرد بأحجام صغيرة.

بالنسبة ليومي الجمعة والسبت، تقل كميات السحب مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية التي تسود الدولة منذ بداية الأسبوع، تدخل ذروتها اليوم الخميس، وتستمر حتى بعد غد السبت.

وقالت الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، وتقدّم تشكّلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، مع برق ورعد أحياناً، واحتمال سقوط بعض البرد.

ومن جانبها، قررت وزارة الداخلية الإماراتية وبالتنسيق مع هيئة طوارئ وأزمات الإمارات إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود خلال فترة الحالة الجوية.

وأهابت بالمواطنين إلى الابتعاد عن هذه المناطق والتقيد بتوجيهات الفرق الميدانية المختصة وعدم ارتياد المناطق الجبلية والصحراوية والبحر في هذا الوقت حفاظا على سلامتهم وأرواحهم وضرورة اتباع كافة الإجراءات التي ستعلن عنها الجهات الرسمية واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة.