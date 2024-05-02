معدل الفقر يصل لـ61%|تقرير صادم من الأمم المتحدة بشأن ما فعلته الحرب بغزة

كشف تقرير للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 5% من سكان غزة قتلوا أو أصيبوا منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر.

وذكر التقرير الذي أصدره البرنامج الإنمائي ولجنة الإسكوا الأمميين أن معدل الفقر في غزة سيرتفع من نحو 39% إلى 61% إذا امتدت الحرب إلى 9 أشهر.

وأشار إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغ نحو 46 % بعد 6 أشهر من الحرب، وأن معدل البطالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن أن يرتفع إلى نحو 48% بحلول الشهر التاسع من الحرب.

وأوضح أن 6 أشهر من الحرب في غزة أدت إلى تراجع التنمية البشرية في فلسطين 17 عامًا.

وحذّر من أن الحرب المستمرة في قطاع غزة ستظل لها عواقب اقتصادية واجتماعية كبيرة على الشعب الفلسطيني.

وأكد التقرير أنه يجب وقف إطلاق النار لمعالجة الأزمة الإنسانية وإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية الفلسطينية.