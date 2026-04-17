الدقهلية.. تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الضأن

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تحصين أكثر من 150 ألف رأس منذ انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام بجميع قرى ومراكز المحافظة، 28 مارس الماضي، ذلك بالتنسيق مع الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور حامد الاقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع فرق التحصين وتوفير جميع أوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة القومية للتحصين حفاظا على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي من الأمراض وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أنه تم تحصين 150 ألف و294 رأس حتى اليوم، وأن الحملة مستمرة حتى الوصول للمستهدف من تعداد الثروة الحيوانية، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.