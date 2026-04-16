إخلاء سبيل المتهم بإلقاء زوجته من أعلى عقار بالدقهلية

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل الزوج المتهم بإلقاء زوجته من أعلى العقار محل سكنه بعد تنازلها عن الشكوى.

وفى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام زوجها بإلقائها من أعلى العقار محل سكنه وعدم تمكنها من تحرير محضر بالواقعة لفقدانها الحركة وتهديده لها بإلحاق الأذى بأنجالها بالدقهلية.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة منية النصر) وبسؤالها قررت بتضررها من زوجها (بائع متجول) لقيامه منذ شهر بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى ودفعها من أعلى سلم الشقة محل سكنهما وسقوطها أرضاً وحدوث إصـابتها بكسور بالجسم وتماثلها للشفاء عقب ذلك ، على إثر حدوث مشادة بينهما لخلافات زوجية ، وعللت عدم تقدمها بالبلاغ فى حينة لتهديده لها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وسقوطها على درج السلم بمنزلها دون قصد منه.