المؤبد.. القضاء البريطاني يسدل الستار على قضية مقتل المبتعث السعودي محمد القاسم

أصدرت محكمة التاج البريطانية حكما بالسجن المؤبد بحق قاتل الطالب السعودي "محمد القاسم" حيث اعتمد القاضي قرار السجن المؤبد وفقا للتحقيقات ومدة الإفراج المشروط عن القاتل بعد 22 سنة ونصف.

وعقدت اليوم جلسة النطق بالحكم في قضية مقتل المبتعث السعودي محمد القاسم بعد إدانة هيئة المحلفين في بريطانيا للمتهم بارتكاب جريمة القتل العمد.

وتعود القضية إلى أغسطس 2025، عندما تعرض الطالب السعودي محمد القاسم لطعنة قاتلة أثناء وجوده في مدينة كامبردج البريطاني.

وكان الادعاء قد أكد خلال المحاكمة أن الأدلة المقدمة، بما في ذلك تسجيلات المراقبة وشهادات الشهود، تثبت مسؤولية المتهم عن الجريمة، بينما سعى فريق الدفاع إلى نفي تهمة القتل العمد والتأكيد على أن الواقعة جاءت في سياق الدفاع عن النفس.

والمتهم بريطاني الجنسية من أصول أيرلندية من سكان مدينة كامبريدج، ووجهت المحكمة إليه تهمة «حيازة السلاح الأبيض، واستخدامه في جريمة القتل العمد»، بينما نفى المتهم في وقت سابق عن نفسه ارتكاب جريمة القتل، زاعما أنه كان يدافع عن نفسه، بينما رفضت المحكمة خروجه بكفالة في أولى جلسات القضية.