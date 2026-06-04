وزير الدفاع الإسرائيلي يدافع عن اتفاق وقف إطلاق النار ويقول إنه قد يمهد للسلام مع لبنان

دافع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، عن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، وذلك بعد انتقاد اليمين المتطرف له، وقال إنه يمثل إنجازا كبيرا قد يفتح الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان في المستقبل .

وأضاف كاتس، حسب ما نقلته عنه القناة السابعة الإسرائيلية، أن إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في واشنطن يعكس ما وصفه بالواقع الجديد الذي فرضته إسرائيل في لبنان، مُشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن بنودًا تتعلق بنزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان وإبعاده عن المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وأوضح أن الاتفاق يمنح إسرائيل، بدعم أمريكي، حرية التحرك العسكري والرد على أي هجمات تستهدف أراضيها أو بلداتها الحدودية، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بيروت إذا اقتضت الضرورة.

وأكد كاتس أن هذه الترتيبات قد تؤدي، وفقا للتطورات الميدانية، إلى تحقيق أمن دائم لسكان شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ عقود، وربما تمهد لاتفاق سلام مع لبنان.

كما أشاد بدور الحكومة والجيش الإسرائيلي في التوصل إلى هذه التفاهمات، معتبرا أن الإنجازات تحققت بفضل العمليات العسكرية والجهود السياسية التي قادتها الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.