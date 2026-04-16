إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية وجرار بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع تصادم دراجة نارية وجرار زراعى أعلى كوبري المحامده بقرية ابو الأخضر بالمنزلة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعي اعلى كوبري المحامده بقرية ابو الاخضر بالمنزلة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين إصابة كل من محمد إبراهيم إبراهيم. 30عاما وإصابته عبارة عن سحجات باليدين و القدم اليسري واشتباه ما بعد الارتجاج.

حنان حسان شطا. 29عاما وأصيب بسحجات بالجسم و نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد إبراهيم .9اعوام وأصيب بسحجات باليدين و القدمين و كسر باليد اليسري واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.