محافظ الدقهلية: سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين أولوية قصوى لدينا

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة، وهدفت الجولة إلى متابعة أعمال الرصد الميداني، لكافة شوارع وميادين المدينة ومتابعة منظومة النظافة وحالة الإشغالات، والوقوف على مستوى الاستجابة للشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين.

كما تفقد محافظ الدقهلية مديرية العمل والمديرية المالية بالديوان العام للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشددا على تيسير إجراءات تلبية مطالب واحتياجات المواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم والرد على شكواهم.

وتفقد المحافظ خلال الجولة عددًا من إدارات الديوان العام، شملت المتغيرات المكانية، والتخطيط العمراني، والأملاك والإدارة الهندسية، والحوكمة والمشروعات والتخطيط والمتابعة والشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية ومركز المعلومات، وغيرها من الإدارات، لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة الالتزام والجدية والكفاءة في أداء المهام لضمان تقديم خدمات متميزة، مشددا على ترشيد استهلاك الكهرباء بالديوان العام.

وأكد المحافظ، أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تُعد أولوية قصوى، مشيرًا إلى التعامل الفوري مع الشكاوى المتعلقة بالنظافة العامة والمواصلات والتعديات. كما تمت متابعة أعمال زراعة أشجار المبادرة الرئاسية، والتأكيد على الحفاظ عليها والمتابعة المستمرة لضمان نجاحها.

وشدد المحافظ على أحمد حمدي، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ، بأهمية المتابعة اللحظية لكافة المرافق والخدمات العامة من خلال منظومة الكاميرات المتصلة بالشبكة، وأكد على ضرورة التعامل السريع مع أي ملاحظات يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين، والتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بحركة المرور، وإدارة المواقف العامة، ومخالفات مركبات النقل العام.

وأوضح المحافظ أن العمل التنفيذي الناجح يقوم على الإيجابية والفاعلية في الأداء، مع التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، مما يعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.

ولفت المحافظ إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا أساسيًا في الإدارة الميدانية، لما توفره من سرعة في الرصد ودقة في المتابعة، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى منظومة عمل متكاملة تعتمد على الاستجابة السريعة والانضباط والتحرك الفوري لحل مشكلات المواطنين.

وأكد مرزوق أن المحافظة تواصل تطوير آليات المتابعة اليومية، مشيرًا إلى أن العمل لا يتوقف عند رصد المشكلة، بل يمتد إلى حلها ومتابعة تنفيذ الحلول، لضمان استدامة الخدمات وجودتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المستمر على تحسين جودة الحياة للمواطنين.