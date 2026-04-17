اشتعلت فيهما النيران.. إصابة سيدة وابنتها بحروق في الدقهلية

أصيبت سيدة وطفلة بحروق إثر اشتعال نيران بوتاجاز في منزلهم بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرىة أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باشتعال بوتاجاز في كفر قنصوف بجوار الجامع الكبير بالسنبلاوين، ووقوع مصابين.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أصابة

كارما فهمى سيف “عامين ونصف” بحروق باليدين والقدمين والوجه من الدرجه الأولى والثانية نسبة 26% وأسماء محمود متولى 26 عاما بحروق من الدرجة الأولى بالقدمين واليد اليمنى 15%

تم نقل المصابتين إلى مستشفى السنبلاوين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .