المركزي يمنح مصر للابتكار ترخيصا مبدئيا لإطلاق أول بنك رقمي

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة محافظه حسن عبد الله؛ مبدئيًا على منح شركة مصر للابتكار الرقمي؛ التابعة لبنك مصر الحكومي؛ أول رخصة بنك رقمي.

وحسبما علمت "صدي البلد" فإن البنك الجديد سيتم اطلاقه بعد استكمال كافة الإجراءات تحت اسم " وان بنك" وهو أول بنك رقمي مصري.



تعزز تلك الإجراءات تسريع وتيرة استفادة العملاء من الخدمات الرقمية بما يساعد على نشر آليات الشمول المالي كأحد أولويات المجلس الأعلي للمدفوعات والدفع الإلكتروني التي وجهت بها القيادة السياسية خلال نصف العقد الماضي.



وانتهت بالفعل حسبما قالته مصادر داخل الشركة؛ عمليات الفحص النافي للجهالة و اختبار منظومة البنية التحتية والتأمين الخاص بالمنظومة الجديدة، على أن يتم استكمال بقية الإجراءات الأخرى لبدء عمليات التشغيل في القريب العاجل.



وأسس بنك مصر قبل 4 أعوام، شركة مصر للإبتكار الرقمي بغرض تدشين أول بنك رقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية الحالية و توسيع شرائح العملاء والمنتجات الجديدة وتيسير تقديم كافة الخدمات البنكية القائمة علي التكنولوجيا الجديدة.