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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتحسين الري في 5 محافظات.. قناطر ديروط الجديدة تسابق الزمن

قناطر ديروط
قناطر ديروط

قناطر ديروط الجديدة إحدى المشروعات الكبرى التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية .

هدف مشروع قناطر ديروط تحسين الري في 5محافظات

ويهدف مشروع قناطر ديروط الجديدة إلى تحسين عملية الرى في زمام 1,6 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، ويساعد في توفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

نسبة تنفيذ المشروع

نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة  حتى الآن تتجاوز ١٩% وهى تتجاوز البرنامج الزمنى المقرر ، وفيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف .. فإنه جارى العمل فى تنفيذ الخرسانات بالقنطرة ، وذلك بعدما تم الإنتهاء من تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات القنطرة وتركيب الستائر المعدنية المزدوجة والقاطعة للسد المؤقت وتجفيف حفرة الإنشاء .

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية .. فإنه جارى أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت تمهيداً للبدء في الإنشاء ، كما تم البدء في تنفيذ للجسات التأكيدية .

وفيما يخص قنطرة فم الديروطية .. فقد تم صب بلاطة الكوبرى ، وجارى الردم حول القنطرة كما تم نهو تصنيع البوابات بمعرفة أحد الشركات المحلية  ، ويجرى التجهيز لتركيب بوابات القنطرة ، وجاري عمل اختبارات تحميل لسقف قنطرة الديروطية .

هذا وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .
 

قناطر ديروط الجديدة وزارة الموارد المائية الري قناطر قناطر ديروط قنطرة

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