لتحسين الري في 5 محافظات.. قناطر ديروط الجديدة تسابق الزمن

قناطر ديروط الجديدة إحدى المشروعات الكبرى التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية .

هدف مشروع قناطر ديروط تحسين الري في 5محافظات

ويهدف مشروع قناطر ديروط الجديدة إلى تحسين عملية الرى في زمام 1,6 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، ويساعد في توفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

نسبة تنفيذ المشروع

نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة حتى الآن تتجاوز ١٩% وهى تتجاوز البرنامج الزمنى المقرر ، وفيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف .. فإنه جارى العمل فى تنفيذ الخرسانات بالقنطرة ، وذلك بعدما تم الإنتهاء من تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات القنطرة وتركيب الستائر المعدنية المزدوجة والقاطعة للسد المؤقت وتجفيف حفرة الإنشاء .

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية .. فإنه جارى أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت تمهيداً للبدء في الإنشاء ، كما تم البدء في تنفيذ للجسات التأكيدية .

وفيما يخص قنطرة فم الديروطية .. فقد تم صب بلاطة الكوبرى ، وجارى الردم حول القنطرة كما تم نهو تصنيع البوابات بمعرفة أحد الشركات المحلية ، ويجرى التجهيز لتركيب بوابات القنطرة ، وجاري عمل اختبارات تحميل لسقف قنطرة الديروطية .

هذا وتجرى أعمال إختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه .

