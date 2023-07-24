بيت الزكاة والصدقات المصري يصرف إعانة شهرية عاجلة لسيدة مريضة بقنا

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة شهرية عاجلة لـ « ف. م. ع » التي تبلغ من العمر 57 عاما، ومطلقة وتعاني من ضعف الحركة بالأطراف الأربعة وخلل بوظائف الحبل الشوكي، والتي نشرت استغاثتها على الصفحة الرسمية لـ «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت «ف. م. ع» المقيمة بمحافظة قنا فى استغاثتها أنها مريضة ولا تستطيع تدبير نفقات العلاج ولا تتقاضي أي مساعدة أو دعم أو معاش من الشئون الاجتماعية ولا تملك حيازة زراعية.

وفور نشر الاستغاثة تم توجيه أحد الباحثين إلى منزل الحالة واستلام الأوراق الخاصة بها، وبعد فحص الأوراق والتأكد من استحقاقها ، تقرر صرف إعانة شهرية عاجلة ومستدامة.

وإلى نص الاستغاثة:

«السيد معالي الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري ، تحية طيبة وبعد.

الرجاء صرف إعانة شهرية من طرف سيادتكم ، حيث أننى مطلقة ولا أتقاضي من الشئون الاجتماعية ولا املك حيازة زراعية».