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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للكونغ فو بعد حصد 19 ميدالية ذهبية

صدى البلد

نجح المنتخب المصري للكونغ فو في التتويج بـ 19 ميدالية ذهبية في البطولة الأفريقية الثامنة المقامة في مدينة إبيدجان بكوت ديفوار خلال الفترة من 20-24 يوليو الجاري.

وتربعت مصر على عرش إفريقيا للووشو كونغ فو بعد حصد المركز الأول في الساندا  والأساليب وكأس الترتيب العام لبطولة إفريقيا الثامنة للووشو كونغ فو المقامة في كوت ديفوار.

وحقق المنتخب المصري للكونغ فو العلامة الكاملة حيث حصد لاعبو منتخب الساندا 7 ميداليات ذهبية و12 ميدالية لمنتخب الأساليب.

وحصد منتخب الساندا ميدالية ذهبية لكل لاعب وضمت القائمة عمر  ممدوح علي، محمود عاطف  السيد، أحمد إسماعيل محمد، جمعة رجب جمعة، مهند عماد محمد، إسراء رجب عوض، ياسمين سليم  علي.

فيما حقق منتخب الأساليب 12 ميدالية ذهبية بواقع 3 ميداليات لكل لاعب ولاعبة وجاءت القائمة كالتالي: يوسف محمود كمال، مروان عاطف  عبد المقصود، سارة صلاح محمد، روئ خالد  علي.

وتضم بعثة الفراعنة 11 لاعبا ولاعبة بواقع 7 لاعبين في الساندا عمر ممدوح علي، محمود  عاطف السيد، أحمد  إسماعيل  محمد، جمعة  رجب جمعة، مهند عماد محمد، إسراء  رجب عوض، ياسمين سليم علي، فيما يضم منتخب  الأساليب 4 لاعبين وهم يوسف محمود كمال، مروان  عاطف عبد المقصود، سارة صلاح محمد، روئ خالد علي.

ويضم الجهاز الفني والإداري لبعثة المنتخب المصري للكونغ فو كابتن عماد عيسى مدرب  منتخب  الساندا، كابتن رمضان محمد رمضان مدرب  منتخب  الأساليب، والحكم  الدولي عصام  سليمان، الحكم الدولي أحمد فواد، الحكم الدولي آيات سليمان حسن واللواء عصام  خاطر أمين عام الإتحاد الإفريقي ورئيس لجنة التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصري للكونغ فو و المهندس محمود خيري عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للووشو كونغ فو رئيس البعثة.

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