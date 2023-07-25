مؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا يدخل نطاق الانكماش في يوليو

دخل مؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا نطاق الانكماش عند 48.3 نقطة مقابل توقعات ببقائه فوق مستويات الـ 50 نقطة.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد جاءت القراءة في نطاق الانكماش للمؤشر المركب للمرة الأولى منذ يناير 2023.

هذا ويعتبر مستوى الـ 50 نقطة هو الخط الفاصل بين الانكماش والنمو، حيث أن أي مستوى لمؤشر مديري المشتريات دون الـ 50 نقطة يعتبر انكماشاً.

وبالانتقال إلى مؤشر مديري المشتريات الصناعي، فقد استمر في نطاق الانكماش وسجل 38.8 نقطة مقابل توقعات بارتفاعه إلى 41 نقطة من مستويات 40.6 في يونيو.

وتعتبر القراءة الأخيرة أشد وتيرة تدهور ل قطاع التصنيع منذ أزمة كورونا في مايو 2020.