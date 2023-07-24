هندسة عين شمس تحصد المركز الأول لتصميم سيارة سباق ببريطانيا .. تفاصيل

خصص برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، فقرة عن حصد فريق كلية هندسة جامعة عين شمس المركز الأول تصميم سيارة سباق ببريطانيا.

وخلال الفقرة كشف الدكتور محمد عبد العزيز المشرف على الفريق، في مداخلة هاتفية، عن تفاصيل الجائزة، قائلا :"نشترك في أكثر من سباق في العالم وذهبنا لهذا السباق الهام كونه يتم منذ أكثر من 25 عاما، وبالفعل حققنا الجائزة العام الحالي".

وتابع الدكتور محمد عبد العزيز المشرف على الفريق، أنه تتم المشاركة في هذه المسابقة منذ 11 عاما وبالتحديد عام 2012، وحصدنا عددا من الجوائز في هذا السباق المهم.

