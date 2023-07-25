نصائح سريعة للحفاظ على الأجهزة من التلف مع الانقطاع المستمر للكهرباء

تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية عندما يكون التيار الكهربائي غير مستقر أو عندما يكون هناك انقطاع كهربائي.

وفي حالة وجود انقطاع للكهرباء، يمكن اتباع الخطوات التالية للحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف كشف عنها المهندس أحمد البشير خبير الكهرباء لصدى البلد:

خطوات سريعة للحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف

فصل جميع الأجهزة الكهربائية: قم بفصل جميع الأجهزة الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي، وخاصة الأجهزة التي تحتوي على دائرة إلكترونية، وذلك لتفادي أية تلفيات نتيجة التيارات العابرة الناجمة عن الانقطاع.

استخدام مصادر طاقة بديلة: في حالة وجود بطاريات احتياطية أو مولدات كهربائية، يمكن استخدامها لتشغيل الأجهزة الكهربائية الضرورية بعد انقطاع التيار الكهربائي.

تأمين الأجهزة الحساسة: في حالة وجود أجهزة حساسة مثل الحواسيب والتلفزيونات، يمكن استخدام مصفاة كهربائية لتنقية وتثبيت التيار الكهربائي.

تفادي الفتح والإغلاق المتكرر: يجب تفادي الفتح والإغلاق المتكرر للثلاجة والمكيفات الهوائية، حيث يؤدي ذلك إلى إرهاق المحركات وتلف الأجزاء الداخلية.

تفقد الأسلاك والمقابس: يجب تفقد الأسلاك والمقابس بشكل دوري للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تلف أو تشققات قد تؤدي إلى التيارات العابرة والحرائق.

تخزين الأطعمة بشكل صحيح: يجب تخزين الأطعمة المحفوظة في الثلاجة والمجمدات في حالة وجود انقطاع للكهرباء، وعدم فتح الباب إلا عند الضرورة القصوى للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة وتجنب تلف الأطعمة.

إصلاح الأعطال الكهربائية: يجب الحرص على إصلاح أية أعطال كهربائية في المنزل بشكل سريع وفوري، وعدم تأجيل الصيانة إلى وقت لاحق.