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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دول أفريقية تعلن إلغاء عقوبة الإعدام

عقوبة الإعدام
عقوبة الإعدام

أقر برلمان غانا، الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام مما يجعل البلاد الأحدث من بين عدة دول أفريقية ألغت عقوبة الإعدام في السنوات القليلة الماضية.

ولم يُعدم أي شخص في غانا منذ عام 1993 رغم صدور أحكام بالإعدام على 176 شخصا حتى العام الماضي، وفقا لمصلحة السجون في غانا.

وجاء في تقرير لجنة برلمانية أن مشروع القانون الجديد سيعدل قانون الجرائم الجنائية بالدولة لتحل عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام. ويتعين توقيع الرئيس نانا أكوفو أدو على القانون حتى يدخل حيز التنفيذ.

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وغانا هي الدولة التاسعة والعشرون التي تلغي عقوبة الإعدام في أفريقيا والدولة رقم 124 على مستوى العالم، وفقا لمنظمة مشروع عقوبة الإعدام غير الحكومية ومقرها لندن والتي قالت إنها عملت مع شركاء في غانا للمساعدة في تغيير القانون.

غانا برلمان غانا عقوبة الإعدام

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